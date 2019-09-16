Журналист утверждает, что напал на след убийцы Героя Украины (фото, видео)

Общество и люди

Журналист, из оккупированного Донецка, работающий под псевдонимом Роман Мирою, утверждает, что нашел на фотографиях, размещенных в социальных сетях, человека, как две капли воды, похожего на убийцу Героя Украины Дмитрия Чернявского. Напомним, Дмитрия убили в центре Донецка 13 марта 2014 года.

Своим расследованием роман Мирою поделился с ресурсом inforpost.

«Изучая странички пособников российских оккупантов и сепаратистов в социальных сетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, я наткнулся на страничку симпатика „русского мира“ и „ДНР“ из г. Макеевки. На фотографиях его родственников увидел лицо человека, который как две капли воды похож на убийцу студента Дмитрия Чернявского на митинге. Решил предать информацию огласке», — пишет Роман Мирою.

Очень похожим на подозреваемого в убийстве оказался отец симпатика окккупантов, 36-летнего Максима Васильевича Утушкина из оккупированной Макеевки, который в социальных сетях сообщает, что ныне проживает в российском городе Ульяновске. Журналисту удалось выяснить, что на фото, которое Максим Утушкин разместил на своей страничке, его отец — Утушкин Василий Александрович 14 июля 1952 года рождения.

Скрин беседы с племянницей подозреваемого

Полиция заинтересовалась версией журналиста и также отметила сходство разыскиваемого персонажа и фото, которое Максим Утушкин разместил в социальной сети, — сообщили «ФАКТАМ» источники в полиции, подтвердив, что личность подозреваемого и его местонахождение до сих пор не установлены, а уголовное производство по делу продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мариуполе застрелили пророссийского боевика, которого суд отпустил под домашний арест.

Скриншоты с ресурса inforpost.com

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