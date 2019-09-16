Стиль жизни

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака

17 сентября — достаточно спокойный день, но не для всех. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

У вас намечается день без проблем. Хорошее время для ухода за внешностью.

Телец

Хороший день для командировок. С любимым человеком — полное взаимопонимание и гармония.

Близнецы

Коллеги испытают ваши нервы на прочность. В любви лучше не делать первый шаг.

Рак

Возможны ссоры со старшими родственниками. Придется тратить деньги, которые прятали «на черный день».

Лев

Львам личный бизнес принесет хороший доход. Совет звезд: отложите часть денег.

Дева

Любые попытки улучшить отношения с любимым человеком, пойдут прахом

Весы

Весам пора менять имидж и обновить гардероб. В магазинах вам повезет.

Скорпион

Откажитесь от советов друзей, у вас все получится, смело начинайте новое дело.

Стрелец

Поберегите нервы. Отправляйтесь на длинную прогулку или займитесь йогой, чтобы восстановить силы.

Козерог

Козерогов ждет встреча с человеком, разговор с которым будет судьбоносным.

Водолей

Начальство оценит ваши старания, поэтому не расслабляйтесь. Любимый человек удивит.

Рыбы

Возможно получится повысить авторитет перед начальством. Покупки лучше не делать.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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