- 23:52 Жестокая смерть на курорте: в Турции после полета на парашюте погиб молодой турист из РФ
- 23:26 Сподвижник Путина заявил, что Россия должна гордиться пактом Молотова-Риббентропа
- 23:07 «Очень тебя люблю»: дочь Заворотнюк принесла ей в больницу воздушный шарик
- 23:01 В сети появилась очередная едкая фотожаба на Коломойского
- 22:41 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 22:26 Архиепископ Климент просит Зеленского об обмене захваченных в России крымских татар, которым "не нашлось места в мечетях"
- 22:25 «Она убила мое сердце – я убью ее сердце»: мать застреленного в Мариуполе боевика угрожает известному волонтеру
- 21:37 Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака
- 21:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мальме»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 21:28 "Монстр с востока" принесет зимой в Европу самые сильные морозы за последние 30 лет
- 20:56 Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно об Ольге Туний
- 20:46 Молимся: друзья Анастасии Заворотнюк высказали слова поддержки
Сподвижник Путина заявил, что Россия должна гордиться пактом Молотова-Риббентропа
Подписанный в 1939 году СССР и Германией Договор о ненападении, известный как пакт Молотова — Риббентропа. был «достижением советской дипломатии, которым нужно гордиться». Такое заявление сделал бывший глава администрации президента России, член Совета безопасности страны Сергей Иванов, передает российское агентство РБК.
«Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании по итогам международной научной конференции, посвященной стратегии СССР по предотвращению Второй мировой войны.
По словам Иванова, благодаря заключению договора о ненападении с Германией СССР смог избежать войны на два фронта и отодвинул границу от важнейших городов страны.
«Мы хотели начать войну с Германией 40 км от Минска или в 100 км от Ленинграда? Где бы мы остановили немцев — за Уралом? Самое главное — это национальные интересы», — сказал он.
Также Иванов также отметил, что включение в 1940 году в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы нельзя считать оккупацией, так как граждане этих стран «становились гражданами Советского Союза со всеми правами и обязанностями, а многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту».
Агентство напоминает, что Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Москве министрами иностранных дел двух стран Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым.
Как известно, в мае текущего года министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии в совместном заявлении осудили Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа. Их заявление было приурочено к 80-й годовщине со дня подписания документа. По мнению представителей внешнеполитических ведомств, пакт Молотова — Риббентропа стал причиной начала Второй мировой войны и «обрек половину Европы на десятилетия страданий». Кроме того, авторы заявления отметили, что в настоящее время в мире происходит попытка реабилитировать идеологию нацизма и сталинизма, а также оправдать преступления Германии и Советского Союза.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». В нем Германия и СССР распределили между собой Восточную Европу на сферы влияния. Москва взяла на себя обязательство не вмешиваться, если Гитлер нападет на Польшу. При этом Германия уступала Советскому Союзу Западную Украину и Западную Белоруссию, входившие тогда в состав Польши. Кроме того, Берлин признал, что в сферу интересов СССР входят Литва, Латвия, Эстония и часть Финляндии. Это означало, что Гитлер обязался не вмешиваться, если Советский Союз их оккупирует.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...