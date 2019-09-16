Сподвижник Путина заявил, что Россия должна гордиться пактом Молотова-Риббентропа

Мир

Подписанный в 1939 году СССР и Германией Договор о ненападении, известный как пакт Молотова — Риббентропа. был «достижением советской дипломатии, которым нужно гордиться». Такое заявление сделал бывший глава администрации президента России, член Совета безопасности страны Сергей Иванов, передает российское агентство РБК.

«Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании по итогам международной научной конференции, посвященной стратегии СССР по предотвращению Второй мировой войны.

По словам Иванова, благодаря заключению договора о ненападении с Германией СССР смог избежать войны на два фронта и отодвинул границу от важнейших городов страны.

«Мы хотели начать войну с Германией 40 км от Минска или в 100 км от Ленинграда? Где бы мы остановили немцев — за Уралом? Самое главное — это национальные интересы», — сказал он.

Также Иванов также отметил, что включение в 1940 году в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы нельзя считать оккупацией, так как граждане этих стран «становились гражданами Советского Союза со всеми правами и обязанностями, а многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту».

Агентство напоминает, что Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Москве министрами иностранных дел двух стран Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым.

Как известно, в мае текущего года министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии в совместном заявлении осудили Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа. Их заявление было приурочено к 80-й годовщине со дня подписания документа. По мнению представителей внешнеполитических ведомств, пакт Молотова — Риббентропа стал причиной начала Второй мировой войны и «обрек половину Европы на десятилетия страданий». Кроме того, авторы заявления отметили, что в настоящее время в мире происходит попытка реабилитировать идеологию нацизма и сталинизма, а также оправдать преступления Германии и Советского Союза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». В нем Германия и СССР распределили между собой Восточную Европу на сферы влияния. Москва взяла на себя обязательство не вмешиваться, если Гитлер нападет на Польшу. При этом Германия уступала Советскому Союзу Западную Украину и Западную Белоруссию, входившие тогда в состав Польши. Кроме того, Берлин признал, что в сферу интересов СССР входят Литва, Латвия, Эстония и часть Финляндии. Это означало, что Гитлер обязался не вмешиваться, если Советский Союз их оккупирует.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter