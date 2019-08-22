Гитлер обещал Польше половину Украины: 80 лет назад был подписан пакт Молотова — Риббентропа

История современности

Как это было

Вместе с Договором о ненападении между СССР и Германией министры иностранных дел этих государств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали секретный протокол (недавно в России рассекретили оригиналы этих документов). О нем знал крайне ограниченный круг лиц. Однако судьбе было угодно, чтобы содержание секретного протокола уже на следующий день после его подписания перестало быть тайной. Это произошло благодаря сотруднику немецкого посольства в Москве Гансу фон Херварду, весьма критически относившемуся к Гитлеру. Хервард частным образом встретился с американским коллегой, сотрудником посольства США в Советском Союзе Чарльзом Боленом, и пересказал ему содержание секретного документа: Германия и СССР распределили между собой Восточную Европу на сферы влияния. Москва взяла на себя обязательство не вмешиваться, если Гитлер нападет на Польшу. При этом Германия уступала Советскому Союзу Западную Украину и Западную Белоруссию, входившие тогда в состав Польши. Кроме того, Берлин признал, что в сферу интересов СССР входят Литва, Латвия, Эстония и часть Финляндии. Это означало, что Гитлер обязался не вмешиваться, если Советский Союз их оккупирует. Хотя последующие события подтвердили информацию, переданную немецким дипломатом американскому коллеге (Германия, а за ней и СССР напали на Польшу, Советский Союз захватил страны Прибалтики, развязал войну с Финляндией — читайте об этом в публикации «Сталин решил оттяпать кусок Финляндии „по-мирному“. Финны оказались несговорчивыми»), все же документальных подтверждений существования секретного протокола долгое время не было. Они появились сразу после окончания Второй мировой войны: сотрудник Министерства иностранных дел Германии Карл фон Леш передал одному американскому полковнику микропленку. Среди переснятых документов были и страницы секретного протокола. Вскоре его текст опубликовали. Леш пояснил, что сам немецкий экземпляр протокола сгорел.

«Германия пять лет склоняла Польшу к военному союзу против СССР»

— Один из крупнейших историков современности американец Тимоти Снайдер в своей книге «Кровавые земли» указывает на немаловажный факт: в течение пяти лет Гитлер безуспешно попытался склонить Варшаву к военному союзу против СССР, — говорит старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ кандидат исторических наук Татьяна Пастушенко. — Германии нужен был доступ к портовому городу Гданьску (немецкий вариант названия Данциг), к которому немцы планировали проложить шоссе и железную дорогу. В виде компенсации немецкая сторона предлагала полякам украинские земли до Днепра и Черного моря. Кстати, «украинский вопрос» все время был в центре различных международных переговоров. Существование Карпатской Украины в составе подконтрольной немцам Чехословакии рассматривалось западными дипломатами и прессой как претензия Гитлера на Советскую Украину. Сталин по этому поводу публично пошутил, что западные политики подняли «подозрительный шум» и хотят присоединить к «кузьке слона». Понятно, что под «слоном» он подразумевал Украинскую ССР, а под «кузькой» — Карпатскую Украину.

Даже после оккупации всего Закарпатья Венгрией Гитлер все же оставил украинскую карту в рукаве — на случай конфликта с Польшей. Из освобожденных из венгерского плена «січовикiв» при Абвере (немецкой разведке) был создан Украинский легион под командованием в прошлом полковника легиона Украинских сечевых стрельцов Романа Сушко. Ведь немцами рассматривался план антипольского восстания в Галиции и на Волыни.

— Что ответила Польша на предложение Гитлера создать военный союз против СССР?

— Упорно отказывалась, небезосновательно рассчитывая на поддержку Франции и Великобритании. Тем временем Сталин сделал неожиданный шаг навстречу Гитлеру, уволив 3 марта 1939 года министра иностранных дел СССР Максима Литвинова, еврея по национальности (для Гитлера это имело значение), выступавшего за сотрудничество с Англией и Францией против гитлеровской Германии. На эту должность он назначил своего ближайшего соратника Вячеслава Молотова. Это был сигнал о кардинальной смене внешнеполитического курса СССР. Гитлер этот сигнал понял, прекратил договариваться с Варшавой и начал готовиться к войне против Польши. В начале апреля 1939 года он приказал своим военным разработать план операции по захвату этой страны, который получил название «Вайс» (означает «белый»).

В случае вторжения в Польшу или наступления на страны Запада Германия была заинтересована, чтобы СССР сохранял нейтралитет. Сталин в свою очередь стремился получить гарантии безопасности для Советского Союза и максимальную выгоду от его невмешательства в агрессивные действия Германии.

Татьяна Пастушенко: «Украинский вопрос» все время был в центре различных международных переговоров. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Как проходили контакты между Сталиным и Гитлером?

— Началось с того, что через посла Болгарии в Германии представитель Советского Союза передал немецкому руководству информацию: СССР не будет подписывать договор о взаимопомощи с Англией, если Германия согласится на договор о ненападении. Как ответный шаг в июле 1939 года полномочный немецкий представитель встретился в одном из берлинских ресторанов с советским дипломатом и намекнул, что Германия готова рассчитаться за нейтралитет СССР большими территориями в Восточной Европе.

А в начале августа 1939-го Германия разморозила переговоры с СССР об экономическом договоре.

Ближайшим соратникам по Политбюро и Коминтерну Сталин объяснил сближение с нацистской Германией необходимостью уничтожить врагов их собственными руками и сохранить силы до завершающей стадии грядущей войны в Европе. Иными словами, Сталин стремился подтолкнуть Германию к войне против других капиталистических стран. Нужно понимать, что целью большевиков была победа мировой революции, захват власти большевистской партии во всех странах. Этот план мог стать реальностью, только если война максимально ослабит страны Запада.

— Великобритания и Франция пытались воспрепятствовать заключению союза между Сталиным и Гитлером?

— Демократические страны предлагали СССР объединить усилия, чтобы остановить Гитлера. С весны 1939 года велись переговоры между Францией, Англией и СССР. В середине августа переговоры военных миссий в Москве о совместных действиях в случае нападения Германии на Польшу зашли в тупик. Дело в том, что англо-французская делегация отказывала Красной Армии в праве вступить на территорию Польши для защиты от немецких войск.

А вот СССР и Германия нашли общий язык: 21 августа Гитлер отправил Сталину телеграмму, в которой попросил принять его министра иностранных дел не позже 23 августа. Сталин сразу же ответил положительно и распорядился прекратить переговоры с Англией и Францией. Его секретарь направил записку маршалу Климу Ворошилову, который возглавлял советскую военную миссию на переговорах с англо-французской делегацией: «Клим, Коба велит сворачивать шарманку». Советская делегация в 17:15 удалилась без объяснения причин.

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23 августа 1939 года рейхсминистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп с сопровождающими лицами вылетел в Москву на служебном самолете Гитлера.

В своих мемуарах Риббентроп написал, что предлагал фюреру направить в Москву кого-либо другого, например, рейхсминистра авиации Германа Геринга, поскольку сам глава немецкой дипломатии несчетное количество раз публично выступал с антикоммунистическими заявлениями. Но Гитлер настоял, чтобы все же летел Риббентроп.

Иоахим фон Риббентроп вспоминал, что проект договора с СССР он вместе с одним из дипломатов набросал на борту самолета, пока они летели в советскую столицу (хотя большинство историков отмечают, что текст договора обсуждался сторонами начиная с 16 августа). Самолет приземлился на подмосковном аэродроме около четырех часов дня. Там на флагштоках развевались флаги СССР и Третьего рейха. Возле взлетной полосы выстроился почетный караул. Гостей встречали немецкий посол граф Вернер фон дер Шуленбург и первый заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Потемкин. Риббентропа доставили в здание, в котором прежде размещалось посольство Австрии (к тому времени эта страна была оккупирована Германией). А через несколько часов отвезли в Кремль. Причем до последнего момента сохранялась интрига — будет ли Сталин участвовать в переговорах? В Кремле Риббентропа и сопровождавших его посла Шуленбурга с переводчиком провели в комнату, в которой их стоя встретили Сталин и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

В присутствии Сталина пакт подписали министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и его немецкий коллега Иоахим фон Риббентроп

Сели за стол, и Сталин сказал: то, что Германия и СССР вылили друг на друга «бочки навозной жижи», не должно помешать им поладить друг с другом. Он заявил, что хочет четко разграничить сферы интересов с Германией. Начались переговоры. Относительно текста договора о ненападении быстро пришли к соглашению. Намного больше времени обсуждали проблемы, которые вошли в текст тайного дополнительного протокола, об условиях вторжения в Польшу и дележе Восточной Европы. Договорились, что после захвата Польши граница между агрессорами пройдет по речкам Висла, Сан и Западный Буг.

«Сталину не понравилось, что фотограф Гитлера запечатлел его с бокалом шампанского»

— Разногласий не возникло?

— Почему же, спорные моменты были: Сталин настаивал, чтобы в сферу интересов СССР вошли страны Прибалтики, и прежде всего — порт Лиепая. Риббентроп получил в Берлине неограниченные полномочия, но все же решил посоветоваться с Гитлером. Поэтому в переговорах был объявлен перерыв — на пару часов. За это время глава немецкой дипломатии связался с Гитлером и заручился его согласием на все требования Сталина. Это позволило в тот же вечер около полуночи подписать договор о ненападении и секретный протокол к нему. С советской стороны эти документы подписал Молотов. Со временем возникло неофициальное название заключенных тогда договоренностей: пакт Молотова — Риббентропа.

После подписания пакта Молотова — Риббентропа в западной прессе появилось много карикатур о сговоре двух диктаторов

— Когда документ был подписан, для участников переговоров накрыли стол, — продолжает Татьяна Пастушенко. - При этом присутствовал личный фотограф Гитлера. Он сделал снимок, на котором Сталин был запечатлен с бокалом шампанского. Советский диктатор вдруг запротестовал: «Я не хочу, чтобы эта фотография попала в печать». Тогда Риббентроп попросил фотографа вытащить пленку из фотоаппарата. Тот просьбу выполнил, и немецкий министр протянул ее Сталину. Но он не взял, сказал, что верит гостям на слово.

Через неделю после подписания договора о ненападении с Советским Союзом Германия напала на Польшу. В ответ Великобритания и Франция были вынуждены объявить войну Германии. А 17 сентября, когда сопротивление польских войск было в основном сломлено, Красная Армия отправилась в так называемый освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. Кстати, подготовку к нему СССР, похоже, начал до подписания пакта Молотова — Риббентропа. Об этом свидетельствуют, например, такие факты: в июле 1939 года была проведена мобилизация в Красную Армию специалистов-филологов для работы в 24 редакциях газет на иностранных языках. По воспоминаниям маршала Штеменко, в августе часть слушателей военных академий направили для доукомплектования штабов Украинского и Белорусского фронтов (органов управления военного времени).

— Как встречали Красную Армию на западноукраинских землях?

— Вначале хорошо, бывало, что и с цветами. Ведь советская власть проводила популистскую социальную политику, развернула «украинизацию». Но вскоре наступило разочарование: НКВД начал массовые репрессии, в первую очередь против польских военнослужащих, бывших сотрудников государственных учреждений, предпринимателей, крупных землевладельцев, духовенства, интеллигенции, а также украинских патриотов. На территории УССР было расстреляно более 14 тысяч польских пленных офицеров, сотни тысяч гражданских людей выселили в отдаленные районы СССР. Многим давали сроки заключения и отправляли в ГУЛАГ.

Кстати, краевед из райцентра Костополь Ривненской области Александр Намозов рассказал «ФАКТАМ», что из этого города в Казахстан НКВД выслал двух сыновей владельца местной фабрики Вольфа и Арона Эйдельштейнов. У Вольфа в ссылке возник роман с женщиной, которую звали Александра Жириновская. У них родился сын Владимир Вольфович Жириновский, который сейчас является одним из самых непримиримых врагов Украины, родины его отца.

— Каким образом была официально оформлена аннексия Советским Союзом Восточной Галиции?

— Как «воссоединение Западной и Восточной Украины». Уже 22 октября 1939 года под контролем НКВД проведены выборы во временный орган власти — Народні збори Західної України. А через четыре дня депутаты приехали во Львов на первое заседание. Были приняты документы: об установлении в Западной Украине советской власти, о ее вхождении в состав СССР и воссоединении с УССР, о национализации помещичьих и монастырских земель, банков и крупных промышленных предприятий. Также было принято решение о прекращении хождения злотых без их обмена на рубли.

О том, как на самом деле проходила «украинизация» присоединенных к СССР территорий, читайте в публикациях «Во Львове советские военные и чиновники скупали в огромных количествах то, чего в Советском Союзе давно не было: туфли, платья, разнообразные продукты и даже кастрюли со сковородками», а также «Хлеб у вас, может, и будет, а вот масло к нему — вряд ли», — сказал жительнице Львова майор вошедшей в город Красной армии.

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