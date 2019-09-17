Шоу-бизнес

Четвертый эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») покинула пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина. Ведущая канала СТБ в своем «прощальном слове» призналась, что готовилась к этому моменту с первого эфира. Надежда стала самой старшей участницей танцевального шоу и, как назвал ее Франциско Гомес, душой проекта. — Я полюбила танцы и поняла, что, если чего-то хочется, то все возможно, — сказала Матвеева. — Все будет хорошо, я это точно знаю!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Надежда рассказала о том, как пережила свой уход, страхах во время проекта и назвала имя того, кто достоин победы в этом сезоне.

— Надежда, я каким ощущением вы проснулись утром, после окончания шоу?

— Я не выспалась, потому что эфир заканчивается поздно. Да и после таких событий засыпашь не сразу. Поэтому встала позже чем обычно. Но сейчас у меня ощущение, будто я сделала что-то очень хорошее. Мне нравился процесс съемок, участие в проекте. Но при этом все было сложно и трудоемко. Это такая особенная гармония, которую я ощутила в проекте.

— Было видно, как вы меняетесь от эфира к эфиру. Вы очень похудели…

— Правда?! У меня есть такая странная особенность, когда периодически люди говорят мне: «Ой, ты так похудела!» Я сама этого не замечаю. Но ведь это прекрасно, что так говорят. Если бы говорили, что я поправилась, было бы грустновато. Я не взвешивалась ни разу, так что не знаю. По одежде не похудела. Я переживала, что от нагрузок у меня будет уставшее лицо, но этого не произошло. На самом деле «Танцы…» по-разному отразились на моем здоровье. Я очень уставала, болели ребра, было растяжение связок на стопе. Зато подтянулось тело, это была хорошая нагрузка.

— Вы не привыкли к подобным физическим нагрузкам?

— Я сверяла свои ощущения с ощущениями других участниц — разного возраста и разной физической подготовки. Всем было сложно. Даже Ане Ризатдиновой — у нее тоже была травма. Таянне было не просто, хотя она занимается упражнениями. Конечно, я была не готова к таким нагрузкам и рада, что пережила это.

— Вы знали, соглашаясь на проект, что вас ожидает?

— Конечно, я разговаривала с друзьями, коллегами, связанными с проектом. Меня предупреждали о трудностях. Единственное, что я хотела знать — статистику физических травм, это меня беспокоило — переломы ребер и все в этом духе. И сейчас, глядя на свою синюю ногу, понимаю, что еще легко отделалась. Со временем накапливается усталость и сложнее становится делать постановки, поэтому увеличивается риск травм.

— Что вам давалось труднее всего?

— Бальные танцы такой процесс, что иногда я просто удивлялась, почему у меня это не получается. Мне показывают шаг, движение и это так просто, а я не могу сделать! Я, со своей любовью к анализу, думала об этом. Нашему мозгу приходится перестраиваться, и он сопротивляется. Буквально говорит: «Я не хочу, мне не нужны эти движения. Остановитесь!» А когда ты это преодолеваешь, мозг сдается и появляется результат. Открывается что-то вроде второго дыхания.

— В общем, вы ушли в самое подходящее время.

— Нельзя сказать, что это был хороший момент, потому что тогда получается какая-то запрограммированность. Но если говорить о моих ощущениях, то я рада тому, что сделала. Я показала определенный прогресс, почувствовав, что такое танец. Мне все говорили: «Получите удовольствие!». И в своем последнем танце на проекте я расслабилась.

— Может, продолжите заниматься танцами для себя?

— Сейчас я прислушаюсь к своему организму, который говорит: «Надюшка, отдохни». А так, как говорится, босоножки, юбка — все для танцев у меня есть. Так что в любой момент могу вновь выйти на паркет.

— Насколько вам комфортно было в роли конкурсантки, ведь приходилось выслушивать и критику судей!

— Не хочется говорить, что шоу есть шоу, но это отчасти правда. И критика судей была справедливой. Я старалась воспринимать критику, как-то, что может быть применимо только ко мне, не сравнивала себя с другими участниками. И это мне давало силы черпать какой-то конструктив. Я сама настолько самокритична, что все вижу. И я благодарна участникам проекта за теплое отношение ко мне. Понимаю, что многое зависело от меня, с какой я душой вошла в проект. Но я была абсолютно честной.

— Дадите себе отдых после проекта?

— Конечно! Правда, уже сегодня на меня навалились дела, встречи, так что все в порядке. Уже думаю хорошо, что не надо идти на танцы. Теперь могу сделать многое из запланированного. Еще когда начался проект, пообещала себе, что после финала поеду куда-нибудь отдохнуть душой и телом, наградить себя релаксом. Так и будет.

— Как думаете, кто станет победителем сезона?

— Думаю, что по духу проекта, это будет человек, который преодолевает себя, становится лучше. Мне кажется, что победит Люда Барбир. Я вижу, как она старается. Это процесс продавливания, раскрытия себя. За этим интересно наблюдать и сопереживать.

— Какой танец вы хотели бы станцевать?

— Я смеялась со своим партнером, Валерием, который учил меня всем шагам, говорила, что когда буду произносить свою финальную речь, скажу: «Нет, я еще не все станцевала, что выучила! Подождите, еще чачу умею!» Но потом сама для себя решила, что никакие знания и опыт не бывают пустыми. Я это делала с душой и благодарна проекту, что смогла научиться тому, о чем и не мечтала.

Напомним, бывшая американская модель и экс-супруга знаменитого музыканта Билли Джоэла Кристи Бринкли сломала руку во время репетиции к эфиру американского телешоу «Танцы со звездами».

А Екатерина Кухар и Александр Стоянов, как и было обещано, официально оформили свой 10-летний гражданский брак. Правда, сделали это не в прямом эфире шоу.

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