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Стиль жизни

Луковый мармелад: как приготовить самое модное блюдо сезона (фото)

10:57 17 сентября 2019 61
Юлия Панкова
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Сентябрь — период консервации. Все активно делают запасы на зиму. Уже традиционно закрывают в банки помидоры, кабачки, огурцы. Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале Юлия Панкова призналась «ФАКТАМ», что ее самое любимое осеннее лакомство — луковый мармелад.

Да, название не сильно впечатляет, — согласилась Юля. — Но уверяю, что вкус этого блюда понравится всем! Эта консервация — просто хит сезона. Она вкусная и полезная. И не требует много времени для приготовления. Мармелад из лука лучше всего подходит к мясу, паштету или сырной тарелке.

Ингредиенты на 2 банки:

  • 2 килограмма красного лука
  • 200 миллилитров красного сухого вина
  • 100 миллилитров меда
  • 8 столовых ложек винного уксуса
  • 100 миллилитров оливкового масла
  • 2 веточки чабреца свежего
  • 1 чайная ложка целых семян кориандра
  • Молотый черный перец

Способ приготовления:

— Красный лук можно заменить на обычный репчатый, но из красного мармелад будет слаще.

Режем лук полукольцами. Не очень тонко. В антипригарной кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло. Бросаем листики тимьяна, немного обжариваем. В ступке измельчаем кориандр. Если у вас молотый — ничего страшного (ну или в кофемолку его).

Добавляем в кастрюлю. Бросаем лук и обжариваем на среднем огне минут пять, помешивая. Не дайте ему подгореть, иначе появится горечь.

Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим минут 15, помешивая. Добавляем вино, мед, сахар, уксус, соль, перец и тушим под закрытой крышкой минут 40 (если необходимо — дольше!). Периодически помешиваем. Стерилизуем банки. Когда мармелад станет липким и клейким, перекладываем в банки. Закрываем крышкой, переворачиваем. Когда остынет, ставим в прохладное место.

Ранее ведущая «Ревизора» рассказала, как самому приготовить итальянское печенье бискотти и делилась с читателями «ФАКТОВ» быстрым рецептом самого вкусного летнего супа.

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