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Луковый мармелад: как приготовить самое модное блюдо сезона (фото)
Сентябрь — период консервации. Все активно делают запасы на зиму. Уже традиционно закрывают в банки помидоры, кабачки, огурцы. Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале Юлия Панкова призналась «ФАКТАМ», что ее самое любимое осеннее лакомство — луковый мармелад.
— Да, название не сильно впечатляет, — согласилась Юля. — Но уверяю, что вкус этого блюда понравится всем! Эта консервация — просто хит сезона. Она вкусная и полезная. И не требует много времени для приготовления. Мармелад из лука лучше всего подходит к мясу, паштету или сырной тарелке.
Ингредиенты на 2 банки:
- 2 килограмма красного лука
- 200 миллилитров красного сухого вина
- 100 миллилитров меда
- 8 столовых ложек винного уксуса
- 100 миллилитров оливкового масла
- 2 веточки чабреца свежего
- 1 чайная ложка целых семян кориандра
- Молотый черный перец
Способ приготовления:
— Красный лук можно заменить на обычный репчатый, но из красного мармелад будет слаще.
Режем лук полукольцами. Не очень тонко. В антипригарной кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло. Бросаем листики тимьяна, немного обжариваем. В ступке измельчаем кориандр. Если у вас молотый — ничего страшного (ну или в кофемолку его).
Добавляем в кастрюлю. Бросаем лук и обжариваем на среднем огне минут пять, помешивая. Не дайте ему подгореть, иначе появится горечь.
Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим минут 15, помешивая. Добавляем вино, мед, сахар, уксус, соль, перец и тушим под закрытой крышкой минут 40 (если необходимо — дольше!). Периодически помешиваем. Стерилизуем банки. Когда мармелад станет липким и клейким, перекладываем в банки. Закрываем крышкой, переворачиваем. Когда остынет, ставим в прохладное место.
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