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В деле НАБУ по «Роттердам+» отсутствует состав преступления, и в бюро уже признали законность использования в формуле ценового индекса АРІ2. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире канала «Эспрессо».

«Состава преступления нет. Более того, уже неоднократно пытались доказать в суде незаконность всей формулы „Роттердам+“ — и с плюсом, и с минусом, и с индексами серы, и так далее. Ничего не удавалось. Дело же не в том, что все суды плохие. А дело в том, что нет никакого преступления и нет никаких злоупотреблений в самой этой формуле», — сказал Трохимец.

Эксперт также отметил, что формула устанавливала верхний предел цены на уголь, но реальная стоимость была ниже.

«О чем сама по себе говорит формула? Что цена, вложенная в стоимость произведенной электрической энергии, должна быть не больше, чем средневзвешенная стоимость угля за предыдущий год, за предыдущие 12 месяцев до периода, когда эта цена формируется, плюс доставка в Украину. То есть не больше. Если вы добываете в Украине уголь, то вы, соответственно, можете вложить и меньше. И вопрос, который очень часто поднимали манипуляторы, как я считаю, которые формировали общественное мнение о преступности „Роттердам+“, будто у нас добывается уголь в Павлограде, сжигается рядом на Днепровской ТЭС, а цена — якобы он в Роттердаме. На самом деле такого не было», — пояснил Трохимец.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine было указано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы как к базовому ориентиру для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

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