В Херсоне мужчина отравил собак в приюте: полиция показала фото подозреваемого

Происшествия

Полиция Херсона распространила информацию о розыске человека, отравившего собак в приюте для бездомных животных. Правоохранители обратились к херсонцам с просьбой помочь установить личность подозреваемого и его местонахождение. Людей, располагающих полезной информацией, просят позвонить по номеру «102», и гарантируют им анонимность.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, Херсонским отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 299 УК «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Руководитель приюта «Шанс» Ангелина Морозова сообщила «ФАКТАМ», что речь идет о пяти отравленных животных. Три собаки были отравлены неделю назад. Одна погибла, остальных удалось спасти. А 14 сентября были отравлены и погибли еще две собаки.

— Видеокамера зафиксировала мужчину, который разбрасывал яд на территорию приюта с пешеходного моста, ведущего на железнодорожный вокзал, — говорит Ангелина Морозова. — Причем снимал отравившихся животных на видеокамеру. — Нам городская власть выделила место под приют вдали от жилого сектора. Здесь мы никому не мешаем. Но этот пешеходный мост — наша беда, с него вот такие живодеры могут бросить яд. Ищем средства, чтобы закрыть доступ хотя бы сеткой.

Последний случай массовой травли собак был зафиксирован здесь четыре года назад. Тогда работники приюта привезли спасенных из зоны АТО брошенных животных. Неизвестные отравили 35 собак.

Подобный случай произошел и в Киеве. В местах выгула собак неизвестные рассыпали яд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве жестоко избили самого известного догхантера Украины Алексея Святогора.

А в Санкт-Петербурге владелец собаки расправился с догхантершей, которая разбрасывала отраву для бродячих псов. Он насильно запихнул в рот девице подготовленную ею же приманку. Врачи едва спасли отравительницу животных.

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