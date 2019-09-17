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В Чехии смягчили приговор наемнику боевиков «ДНР»

14:58 17 сентября 2019 73
В Чехии смягчили приговор наемнику боевиков «ДНР»
Инф. «ФАКТОВ»

Высший апелляционный суд Праги (Чехия) смягчил приговор бывшему военнослужащему Эрику Эште, которого в мае осудили за участие в боевых действиях на стороне боевиков на востоке Украины. Вместо трех лет условно (с отсрочкой на 4 года) он получил только два года (с отсрочкой на 3 года). В то же время аппеляционная инстанция подтвердила решение Фемиды об лишении Эшты его военного звания, сообщило местное издание České noviny. Напомним, в Мариуполе застрелили отпущенного под домашний арест бывшего боевика «ДНР».

По его информации, смягчение приговора было мотивировано тем, что с военного сняли обвинение в подготовке теракта.

Якобы, когда он ехал на Донбасс, у него не было намерения принять участие в деятельности террористической группы.

Как сообщалось, военнослужащего Эрика Эшту, воевавшего в рядах боевиков на Донбассе, приговорил суд в Пардубице.

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