Стиль жизни

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

18 сентября — день, когда можно наладить отношения и хорошо заработать.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на каждый день

Овен

Хороший день, чтобы посетить парикмахерскую, сделать стрижку и маникюр.

Телец

Вам придется давать отпор противникам, которыми внезапно окажутся самые близкие люди.

Близнецы

С любимым человеком возникнет конфликт, но решить его вы сможете. Начальство будет хвалить.

Рак

Возможны денежные поступления, но сэкономить не получится, вам захочется пойти в магазин.

Лев

Ваши друзья вас поддержат, а любимый человек порадует пониманием. Не забудьте поблагодарить.

Дева

Хороший день для того, чтобы начать ремонт. Вы можете стать жертвой «карманников».

Весы

Если будете делать все, что советуют близкие люди, то останетесь в выигрыше.

Скорпион

Возможны командировки и переезды. Осторожнее с алкоголем и уличной едой.

Стрелец

Родственнику понадобится ваша помощь. В магазине можете потратить слишком много на случайные вещи.

Козерог

Козерогу придется решать проблемы с детьми. Помните, что вы тоже были детьми, действуете мягче.

Водолей

Вам предложат перспективное дело, но ждать крупной прибыли придется долго.

Рыбы

Внимательно следите за здоровьем и питанием. Вечер проведите с семьей.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter