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Эксперт потребовал от НАБУ остановить коррупцию в «Центрэнерго»
Глава подкомитета ВР по вопросам угольной промышленности Михаил Бондарь заявил, что в государственной компании «Центрэнерго» действует преступная схема, в результате которой государству нанесен значительный ущерб, а предприятие искусственно доводят до банкротства, и обратился к руководству Министерства энергетики и угольной промышленности, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Фонда госимущества. Об этом говорится в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.
Бондарь отметил, что по сообщениям СМИ, госкомпанию «Центрэнерго» взяли под контроль бизнесмены, которые входят в сферу влияния Игоря Коломойского, и используют коррупционную схему, в результате которой государству наносят значительный ущерб.
«В «Центрэнерго» реализуется коррупционная схема, которая содержит 2 составляющие — закупка российского угля по завышенной цене у предприятия? аффилированного с так называемой группой «Приват», и продажа электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, также входят в группу «Приват», — говорится в обращении Бондаря.
По его словам, уголь для «Центрэнерго» поставляется компанией «Нефть Форс» по цене 2,7 тыс. гривен за тонну без стоимости доставки, что на 40% выше, чем по формуле «Роттердам+». В то же время выработанную электроэнергию «Центрэнерго» продает предприятиям бизнесмена Коломойского по цене 1,3 гривен за 1 кВт-ч., В то время как ее себестоимость составляет 1,9 грн за кВт-ч.
«В результате этой коррупционной схемы наносится вред интересам государства, а именно нанесение двойных убытков государственному „Центрэнерго“ и сокращение налогооблагаемой базы, что приводит к неполучению государством налогов», — отмечается в обращении.
Эксперт выразил обеспокоенность финансовыми результатами компании, которая за первое полугодие 2019-го имеет убытки в размере 1,2 млрд гривен, и отметил, что это фактически делает невозможным приватизацию «Центрэнерго», поскольку убыточным предприятием не заинтересуются инвесторы.
Напомним, ранее бывший председатель Луганской областной военно-гражданский администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявлял, что НАБУ должно разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании «Центрэнерго», которая закупает российский уголь по завышенным ценам у компании, связанной с Игорем Коломойским .
Эксперт Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго». А экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что Коломойский полностью контролирует госкомпанию «Центрэнерго» и не заинтересован в ее приватизации.
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