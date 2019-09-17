Вдова футболиста Андрея Гусина откровенно рассказала, как живет после его гибели

Спорт

Вдова известного футболиста Андрея Гусина, погибшего пять лет назад, впервые за долгое время дала откровенное интервью и рассказала, как живет с детьми после смерти мужа. На интервью каналу «Україна» Кристина пришла со средним сыном Иваном и дочкой Настенькой. Вспоминая о папе, девочка расплакалась прямо перед камерой.

Кристина вспомнила историю знакомства c Андреем, яркие семейные моменты и трудности, с которыми сталкивалась молодая семья.

Кристина рассказала, что встреча с Андреем перевернула ее жизнь. Тогда 17-летняя девушка была зачислена в ансамбль Вирского в Киеве и строила планы на большое артистическое будущее. Но судьбоносная встреча с будущим мужем во Львове на дне рождения ее крестной кардинально изменила ее планы.

«Он сразу же расположил к себе: такой открытый человек, он умеет поддержать разговор, раскрыться в беседе. Честно говоря, в детстве я футбол не очень любила. В доме был один телевизор, и папа часто смотрел трансляции матчей, в то время как мне хотелось посмотреть кинофильм по другой программе. Это сейчас я стала заядлой фанаткой: сижу на матчах или перед телевизором, кричу, как сумасшедшая…», — рассказывала в интервью «ФАКТАМ» Кристина.

Через несколько лет после знакомства Андрей и Кристина поженились. Как заботливая жена, она оставила карьеру и занималась семьей. Ждала мужа со спортивных сборов, воспитывала детей и снисходительно относилась к его хобби. И даже то, что Андрей на первые заработанные деньги решил купить не жилье, а осуществить свою мечту — приобрести легендарный «Макларен», восприняла абсолютно спокойно. С этого авто и началась коллекция футболиста. Кристина признается, что продажа машин позволила ей с детьми жить после смерти мужа.

Трагический день вдова футболиста вспоминает со слезами на глазах. 17 сентября 2014 года старший сын Андрей в Одессе готовился к важному матчу, средний Иван был в школе, а Кристина с трехлетней Настенькой отправилась в спортклуб. Гусин-старший тогда поехал на спорткомплекс Чайка испытать свой новый мотоцикл, который он приобрел за месяц до трагедии.

«Это был лучший мотоцикл, который мог быть, и очень мощный. В этом и была проблема, потому что Андрей не справился с его мощностью, то есть, он переоценил свои возможности», — рассказала вдова футболиста программе «Зірковий шлях» на канале «Україна».

Кристина говорит, что уберечь Андрея пыталась его мама, которая уговаривала сына не садиться за руль спортивного мотоцикла.

«Она более категорична, со слезами, с истериками пыталась все это остановить. Андрея было трудно убедить, если он что-то себе наметил…», — рассказывает Кристина.

После рокового звонка, она сначала не поверила в гибель мужа, даже не допускала такой мысли.

«Мне позвонил Вася Кардаш, говорит, Ващук позвонил, спрашивает, где Андрей. Он что, поехал на Чайке кататься? Говорят, там разбился мотоцикл. Я говорю: так, а с ним что? И набираю одного из мужчин, он говорит: прости, Кристина, мне очень жаль такое говорить, но да, это же Андрей разбился. Я сажусь в машину, еду туда, но у меня надежда последняя была, что это не он все-таки, что кто-то на его мотоцикле разбился», — рассказала Кристина Гусина.

Старший сын Андрея узнал о смерти отца перед выходом на футбольное поле.

«Он тогда играл за „Днепр“ молодежь, и тоже узнал о том, что произошло, перед игрой. Его спросили: ты как, будешь играть — не будешь? Он сказал: я хочу сыграть в память о папе, вышел, даже гол забил», — поделилась Гусина.

Средний Иван узнал о трагедии из интернета, прочитал сообщение в новостной ленте.

«Я просто зашел в новости, почитать на перемене, и вижу, новости об Андрее Гусине, погиб. Я сначала не поверил, набрал, он не отвечает», — вспоминает сын футболиста.

Андрею Гусину был 41 год. Похоронили футболиста в Киеве на Байковом кладбище рядом с могилой легендарного футболиста и тренера Валерия Лобановского. В гибели мужа Кристина отметила мистический знак.

«До этого погибли Баль и Белькевич, и все это происходило на сороковой день. Мы не разбирались в этой всей мистике, к сожалению, поэтому они все рядом все трое похоронены и, кстати, Лобановский там недалеко тоже. Как говорится, Валерий Васильевич собирает сборную на том свете», — сказала Кристина Гусина.

Она не скрывает, что им все еще сложно смириться с утратой. Но время лечит. Она нашла в себе силы жить дальше, воспитывать детей, работать.

«Конечно же, нужно было время, чтобы вступить в права наследства, и на том этапе продать несколько машин, чтобы жить. Мне казалось, что Андрей будет жить вечно, долго и счастливо и будет злым вредным дедушкой, он всегда производил впечатление такой скалы, которую никто не сломает, такой вот уверенный в себе», — рассказала Кристина Гусина.

Сейчас она работает флористом, украшает летние террасы ресторанов. Кристина не отказывается от любого заработка, который предлагают друзья.

«Радует, что есть люди, которые поддерживают меня даже таким образом, что дают мне работу», — поделилась вдова Андрея Гусина.

На память о нем в семье остались многочисленные видео, которые он любил снимать. Ни один семейный праздник не обходился без камеры. Андрей создавал настоящие фильмы о жене и детях. Однажды он даже нанял агентство, актеров, чтобы разыграть жену и снять все на камеру.

В браке Кристина реализовала себя, как дизайнер одежды. Она демонстрировала свои коллекции на украинских Неделях Моды.

Напомним, футболист Андрей Гусин погиб 17 сентября 2014 года на автодроме «Чайка». Он разбился на мотоцикле, не справившись с управлением. Андрей Гусин выступал за киевское «Динамо» с 1993 по 2005 год.

По окончании игровой карьеры Гусин работал ассистентом главного тренера в российских «Сатурне», «Крыльях Советов» и «Анжи», а также возглавлял киевское «Динамо-2».

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