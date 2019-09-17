Мужчине в ходе операции удалили 10-сантиметровый рог (фото)

Мир

74-летнего жителя индийского штата Мадхья-Прадеш Шияма Лала Ядава прооперировали в больнице в связи с необычным диагнозом. На голове пожилого мужчины после травмы, которую он перенес несколько лет назад, образовался настоящий рог длиной около десяти сантиметров.

Поначалу это «украшение» не слишком беспокоило «рогоносца». Однако, как пишет India Today, рог рос, и фермер начал пытаться срезать его самостоятельно или прибегнув к помощи парикмахера. Однако это не помогало: рог продолжал расти. Тогда индиец решил обратиться в больницу. Врачи сказали ему, что это так называемый кожный рог — который называют также Рог Дьявола. Он иногда появляется на местах, подверженных солнечному облучению.

Хирурги срезали его бритвой и удалили корень. Шияму пришлось восстанавливаться в больнице в течение десяти дней.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Индии врачи удалили у семилетнего мальчика 526 лишних зубов.

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