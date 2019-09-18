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В Киеве собака напала на ребенка и разорвала ему пятку: детали жуткого происшествия (фото)
В Киеве на Ветряных Горах (Подольский район) собака напала на мальчика, возвращавшегося домой вместе с отцом, и разорвала ему пятку до кости. Ранее в селе Змиинец Волынской области пес, сорвавшийся с цепи, искусал 8-летнюю девочку.
Как сообщает «Киев Оперативный», хозяин агрессивного пса ничего не смог поделать с животным — оттаскивал собаку отец мальчика. «Свидетели происшествия говорят, что ребенок просто шел и собаку не дразнил. Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить», — говорится в сообщении.
Хозяин надел на собаку намордник уже после нападения на мальчика и не увидел ничего особенного в агрессивном поведении своего питомца: «А что тут такого? Так только собака покусала…»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Елены Телиги в парке стаффордширский терьер растерзал английского бульдога, которого вывели на прогулку отец и дочь. От его зубов пострадали и хозяева погибшего пса. Хозяйка, выгуливавшая агрессивную собаку без намордника, была нетрезва.
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