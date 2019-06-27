Рваные раны головы и искусанная рука: под Луцком собака напала на 8-летнюю девочку (видео)

Происшествия

В селе Змиинец Волынской области пес, сорвавшийся с цепи, искусал 8-летнюю девочку. Ранее в Киеве полицейский был вынужден застрелить собаку, которая защищала своего хозяина — вора.

Как сообщает UA:Волынь, агрессивный пес бегал по улицам села, бросался на других собак и прохожих, а после этого от его зубов пострадал ребенок. У маленькой Юли — раны на лице и руках, которые медикам пришлось зашивать. Соседка девочки, с семьей которой гуляла Юля, рассказала, что собака бросилась на ребенка внезапно, не тронув взрослых.

Хозяева, не извинившиеся перед пострадавшей и ее родными, вновь посадили пса на цепь. На место ЧП вызывали полицию. Правда, родные пострадавшей девочки не стали писать заявление — сказали, что хозяева пса пообещали выплатить им компенсацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вишневом (Киевская область) госпитализировали 8-летнюю девочку, которую сильно искусала собака. Животное напало на ребенка, который гулял с подружками на улице. Правда, позже выяснилось, что агрессия у собаки возникла не на голом месте — подружки пострадавшей запихивали псу в пасть траву и землю, чтобы сделать фотографию.

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