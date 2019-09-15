18 сентября 2019

Вот уже больше двадцати лет, практически каждый день отправляясь в раннее утреннее плавание, не представляю себе большей радости от физических занятий, чем это увлечение. Когда-то, раздобыв современные технические приспособления, позволяющие, находясь в воде, слушать любимые музыкальные произведения, наслаждался этой удивительной возможностью получать несколько удовольствий сразу. Но потом понял, что это неправильно. Находясь в воде, нужно получать удовольствие от общения с водою, от возможности, делясь с нею своими мыслями и сомнениями, подчас получать ответы на такие неразрешимые, казалось бы, вопросы, о которых даже с близкими людьми не всегда готов говорить.

Кому-то это может показаться странным и даже нелепым, но общение с водой — один на один — порой приносит душевное облегчение и радость, сравнимую разве что с посещением храма.

Я уже давно отложил в сторону все эти музыкальные технические приспособления, определив для себя, что в общении с водою ничто не должно отвлекать. Ну, разве что ощущение могучей морской или океанской стихии, легко удерживающей тростинку твоего тела на своих волнах. Или неописуемая красота медленного восхода (а иногда стремительного взлёта) огромного ярко-красного солнечного диска, прямо на твоих глазах оповещающего мир о рождении нового дня.

Проведя за десятки лет в утреннем общении с водой многие месяцы и успев за это время суммарно проплыть больше пяти тысяч километров, встречаю каждое утро словами благодарности воде за то безграничное счастье общения с нею, которое трудно сравнить с чем-либо иным. Потому что оно ни на что иное просто не похоже.

Мы пришли в этот мир из материнской воды и материнской водою же наполненные. Мы живем в этом мире, на 60−65 процентов состоя из воды, ежедневно пополняя свой организм свежей водою и без воды себя не мысля, потому что без воды все живое и сущее обречено на медленное и мучительное вымирание.

Имея постоянный доступ к воде во всевозможных её видах, мы не задумываемся над тем (да и просто представить себе не можем), что почти миллиард человек на Земле постоянно ощущают нехватку питьевой воды, а два с половиной миллиарда людей не имеют возможности пользоваться водой в санитарных целях.

Сегодня отмечается Всемирный день мониторинга воды. Но я, честно говоря, не уверен, что эти специально проводимые в мире мероприятия способны людей, обеспеченных легко доступным пользованием водою, задуматься над тем, сколь жизненно важно для всех нас бережно относиться к этому важнейшему источнику жизни. Ведь только протекание в домашнем кране одной капли воды в секунду за год может привести к бесцельной потере более 10 тысяч литров! А в городе с миллионным населением ежедневные потери воды составляют в среднем до 136 миллионов литров!

Понимаю, что эквилибристикой цифр и фактов никого и ни в чем убедить не смогу. И потому лучше вспомню одну короткую историю о важности в нашей жизни воды и о неумении нашем расставлять порой задачи по степени приоритетности. Шёл однажды по залитой испепеляющим солнцем пустыне рыцарь. Так долго шёл, что и коня потерял, и от тяжелых доспехов пришлось отказаться. Один лишь меч остался у него, на всякий случай. Изнывая от жажды, он вдруг увидел перед собой озеро, наполненное вожделенной влагой. А на берегу озера сидел, наслаждаясь прохладой, трёхголовый дракон. Не долго думая, бросился к нему рыцарь, в жестокой схватке отсекая одну драконью голову за другой. И вот, когда они оба, окровавленные и обессиленные боем, упали на землю, не имея возможности даже приблизиться к воде и поддержать свои силы хотя бы одним глотком, умирающий дракон спросил отходящего в мир иной рыцаря:

- Рыцарь, скажи, ты чего хотел-то добиться?

- Воды я хотел попить.

- Ну, так и пил бы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.