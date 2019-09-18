Политика

Ложкин: Вандалы второй раз за неделю оставили письмо с угрозами на памятнике жертвам Холокоста

Еврейская конфедерация Украины встревожена повторяющимися актами антисемитизма. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил глава ЕКУ Борис Ложкин.

Так, 15 сентября вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Николаевской области, разрисовав его свастиками и наклеив письмо с угрозами. Во вторник, 17 сентября, то же письмо было обнаружено на еще одном оскверненном памятнике — но уже в Кировоградской области.

«Учитывая идентичные письма, речь может идти об антисемитской организации, что делает ситуацию опасной для украинских евреев, поскольку антисемитские организации редко останавливаются на осквернении памятников. Мы призываем правоохранительные органы подойти к вопросу поиска преступников максимально ответственно», — написал Ложкин.

Еврейская конфедерация Украины на своем сайте также призывает к бдительности граждан Украины: в частности просит фиксировать действия вандалов и сообщать в правоохранительные органы или в Еврейскую конфедерацию по телефону (044) 584−49−53.

Напомним, полиция открыла два уголовных дела после того, как 15 сентября в Николаевской области вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, разрисовав его свастиками и угрозами в адрес евреев. Хулиганы все еще не обнаружены.

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