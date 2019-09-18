ВМС США подтвердили подлинность обнародованных видео с НЛО

Мир

ВМС США наконец официально подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете два года назад видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Один из орликов был снят в снят в 2015 году у побережья Флориды с помощью камеры истребителя F/A- 185 °F . Еще два видео были сделаны у побережья Калифорнии в 2004 году пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz.

В каждом случае заснятые НЛО совершали маневры, которые, как утверждают специалисты, невозможны с точки зрения современных авиационных технологий.

Как пишет газета The Sun, НЛО, выглядевшие как «удлиненное яйцо или драже Тик-Так», двигались со сверхзвуковой скоростью и в какой-то момент просто внезапно исчезали.

Американские военные говорят, что это «необъяснимые воздушные явления» и что видео не планировали публиковать: они появились в сети в результате утечки.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», НЛО заметили под Николаевом.

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