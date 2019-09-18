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ВМС США подтвердили подлинность обнародованных видео с НЛО
ВМС США наконец официально подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете два года назад видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Один из орликов был снят в снят в 2015 году у побережья Флориды с помощью камеры истребителя F/A-
В каждом случае заснятые НЛО совершали маневры, которые, как утверждают специалисты, невозможны с точки зрения современных авиационных технологий.
Как пишет газета The Sun, НЛО, выглядевшие как «удлиненное яйцо или драже Тик-Так», двигались со сверхзвуковой скоростью и в какой-то момент просто внезапно исчезали.
Американские военные говорят, что это «необъяснимые воздушные явления» и что видео не планировали публиковать: они появились в сети в результате утечки.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», НЛО заметили под Николаевом.
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