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Бесплатные гамбургеры из «Макдональдса» и свадьба с Джорджиной: Криштиану Роналду дал большое интервью (фото)
Знаменитый футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший недавно лучшим в истории бомбардиром отборочных циклов чемпионатов Европы, дал большое интервью британскому телеканалу ITV 1, в котором рассказал о своем детстве, банковском счете, шикарном автопарке и о том, состоится ли его свадьба с Джорджиной Родригес.
Во время беседы с известным телеведущим Пирсом Морганом (на фото в заголовке) футболист даже расплакался, когда впервые увидел видео со своим отцом, умершим в 52 года от алкоголизма.
Школа жизни
«Когда мне было 11−12 лет, у нашей семьи не было денег. Мы с другими воспитанниками лиссабонского «Спортинга» жили вместе. Я видел свою семью раз в три месяца, это было очень тяжело.
Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны, а рядом со стадионом был «Макдональдс». Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?» Там всегда была женщина по имени Эдна и еще две девушки.
Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдональдс» закрылся. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок", — рассказал Криштиану Роналду.
Кстати, уроженец острова Мадейра перебрался в академию лиссабонского «Спортинга» в 1997 году. Он стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за все составы — до 16, до 17, до 18 лет, резервную и основную команды — в течение одного сезона.
Криштиану Роналду начинал свой путь в большой футбол в школе лиссабонского «Спортинга»
Лионель Месси
«Многие удивляются, когда я говорю с Лео на мероприятиях УЕФА, но мои отношения с ним таковы, что мы не друзья, но мы разделяем сцену уже 15 лет. У нас хорошие отношения, и я знаю, что это подтолкнуло меня стать лучшим игроком, и я подталкиваю его к тому, чтобы он становился лучше. Безусловно, Месси самый сильный футболист, против которого я играл».
С Лионелем Месси
Бремя славы
«Каково быть Роналду? Часть этого — фантастика: известность, первые полосы газет. Но после всего этого я хочу немного побыть наедине. За последние 10 лет моя частная жизнь испарилась. Я не был в парке со своими детьми. Когда вы на людях, вы не можете быть собой. Уже слишком поздно, чтобы что-то менять.
Я доверяю на 100 процентов только четырем людям в мире. Этого достаточно. При той жизни, которой я живу, для вас это должно быть ожидаемо".
Джорджина Родригес
«Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы. Джорджина — мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне свое».
Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей.
С невестой и детьми
Дело об изнасиловании
Во время интервью Криштиану Роналду рассказал о том, как обвинения в изнасиловании от американки Кэтрин Майорги заставили его почувстовать стыд перед своей девушкой и детьми. Майорга утверждала, что португальский футболист изнасиловал ее в гостиничном номере в Лас-Вегасе в 2009 году, когда Криштиану был игроком «Реала», но Роналду решительно отвергал все обвинения. В июле 2019 года прокуратура США отказалась заводить дело об изнасиловании в отношении Роналду, поскольку не увидела в предоставленной Майоргой информации доказательств насильственных действий со стороны футболиста. С Криштиану были сняты все обвинения.
«Они порочат твое достоинство. Это тяжело. У тебя есть девушка, у тебя есть семья. У тебя есть дети. Но когда они порочат твою честть, это плохо, это тяжело.
Однажды я сидел дома в гостиной со своей девушкой, и тут они начинают сообщать новости о Криштиану Роналду, о том, об этом. Я услышал, как дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что мне стало стыдно. Я почувствовал себя неловко. Это заставляет вас чувствовать себя очень плохо".
Табу для матери
«Мама очень нервничает, не понимаю, почему. В данный момент я не разрешаю ей смотреть важные матчи. Прошу друзей остаться с ней, она постоянно ходит по дому. На стадионе она дважды теряла сознание, она очень беспокоится.
Это невозможно, я лишился отца и не хочу потерять маму. Так что я сказал ей: «Полуфиналы и финалы ты больше смотреть не будешь».
С матерью Долорес и Криштиану-младшим
Авто и деньги
Знаменитый футболист в ходе интервью рассказал также о своем финансовом состоянии и роскошном автопарке.
— Правда ли, что ваше состояние составляет около полумиллиарда долларов?
— Думаю, да, я надеюсь на это. Хотя это, может быть, слишком большая сумма.
— Как вы думаете, каков его размер?
— Не уверен на 100 процентов, но могу сказать, что на моем банковском счете имеются хорошие деньги.
— Сколько у вас машин?
— Возможно, 17. Больше всего мне нравится ездить на «Роллс-Ройсе», наиболее комфортно. Два «Бугатти», два «Феррари», два «Макларена», два «Роллс-Ройса». Кто еще завидует?
В мае 2019-го футболист купил за 1 млн евро McLaren Senna
Конек Криштиану
«Думаю, что моя самая большая сила — это мой разум. Таланта уже недостаточно. Я могу проснуться, поиграть с детьми, но мне нужно идти в спортзал на 30−40 минут. И так — каждый день. Вот почему мне 34 года, но я выгляжу на 28».
Забавный случай в ночном клубе
«Однажды в канун Нового года я сказал своему другу Рики, что мы должны пойти в Мадриде на дискотеку. Надели парики, накладные усы и договорились разговаривать только на английском. На португальском мы общались только когда шли выпить. И тут в один из моментов слышу голос парня позади себя: „Я знаю, вы — Криштиану Роналду“. Он рассказал об этом всей дискотеке. В любом случае, это был один из самых памятных вечеров в моей жизни».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду опешил, увидев, в каких условиях его знаменитый отец жил и тренировался в детстве.
Фото Getty Images, Instagram
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