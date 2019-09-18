Facebook будет рассматривать жалобы пользователей по-новому: что изменится

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Во вторник, 17 сентября, крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, удалившая сотни украинских страниц, групп и аккаунтов с миллионами подписчиков, сообщила, что в скором времени приступит к работе независимый наблюдательный орган. Его главной задачей будет рассмотрение жалоб пользователей на неправомерное удаление контента. Компания Марка Цукерберга намерена привлечь к реализации идеи около 40 экспертов из разных стран мира.

Состав наблюдательного органа планируется назначать на три года. Затем экспертов будут менять. Имена первых из них станут известны до конца нынешнего года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из пяти экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее. Однако руководство Facebook в некоторых случаях может отказаться восстановить тот или иной контент, если сочтет, что он нарушает действующее законодательство страны, на территории которой был размещен, а затем удален.

Впервые о планах создать такой наблюдательный орган Цукерберг заявил в 2018 году. Эксперты должны приступить к работе в начале 2020 года. Западные СМИ считают, что основатель и глава Facebook стремится улучшить имидж компании как в глазах пользователей, так и в глазах властей. За 15 лет существования социальная сеть неоднократно становилась объектом критики и судебных разбирательств.

Напомним, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала персональную информацию о 87 миллионах пользователей соцсети. Эти данные она передавала третьим лицам, в том числе, предвыборному штабу Дональда Трампа, который в 2016 году баллотировался в президенты США и одержал победу. Помощники Трампа использовали полученные сведения для целевого распространения политической рекламы. В результате летом 2019 года Facebook оштрафовали на рекордные 5 миллиардов долларов.

В сентябре 2019 года сразу несколько американских штатов начали антимонопольные расследования в отношении компании Цукерберга. Власти хотят выяснить, злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.

Возможные нарушения, допущенные Facebook в отношении защиты личных данных пользователей, расследует также Федеральная торговая комиссия (ФТК) США. Речь прежде всего идет об обещаниях, которые компания дала еще в 2011 году, подписав с ведомством отдельное соглашение. Facebook и представители ФТК, по данным самой комиссии, ведут переговоры о выплате штрафа. Сумма санкций составит от одного до нескольких миллиардов долларов. Но не исключено, что дело будет передано в суд.

Но больше всего Цукерберга пугает перспектива разделения его компании. Рыночная стоимость Facebook составляет на данный момент 400 миллиардов долларов. Компания за последние несколько лет купила популярные Instagram и Whatsapp. Цукерберг заявлял о планах объединить их базы данных с тем, чтобы каждый пользователь Facebook, желает он того или нет, оказывался автоматически в Instagram и WhatsApp, и наоборот. Все это очень не нравится Антимонопольному комитету США. Многие влиятельные политики призывают разделить Facebook, как это когда-то было сделано с Microsoft. Идею поддерживают и власти ряда европейских стран.

Концерн с рыночной стоимостью почти в 400 миллиардов долларов и полутора миллиардами ежедневных пользователей кажется все большему числу политиков в США слишком большим. В частности, представительница Демократической партии Элизабет Уоррен, решившая баллотироваться в президенты, на днях открыто призвала к разделению компании, которая владеет также сетью

После объявления главы компании Марка Цукерберга о намерении интегрировать воедино три основных платформы концерна в единый сервис только усилило желание его оппонентов разделить концерн на части.

Но и в Европе у Facebook хватает неприятностей. Ирландская комиссия по защите личных данных, которая фактически взяла на себя задачу представлять интересы стран — членов ЕС в вопросах IT, ведет сразу 10 дел против Facebook, сообщили DW в комиссии. Там уточнили, что семь дел ведутся против одноименной социальной сети, еще два — против Whatsapp, одно — против Instagram.

Основные претензии ведомства к компании — нарушения «прозрачности» в обращении с личными данными пользователей и нарушения нового единого регламента ЕС о защите личных данных, вступившего в силу в мае 2018 года.

У Facebook возникли также проблемы с Еврокомиссией, которая оштрафовала в мае 2017 года американскую компанию на 110 млн долларов, обвинив ее в предоставлении заведомо ложной информации при покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Высокая сумма штрафа должна иметь устрашающее воздействие для компаний, сообщающих ложные данные в ходе процедуры слияния, заявила тогда комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Против Facebook выступают и власти отдельных стран — членов ЕС. В феврале 2019 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии ограничило право Facebook сводить вместе данные пользователей разных онлайн-платформ. Компания обжаловала это решение, дело теперь будет рассматриваться в суде второй инстанции в Дюссельдорфе, пояснили DW в ведомстве. В Facebook не стали комментировать ситуацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 7 сентября 2019 года в Украине перестал работать Facebook — произошел масштабный сбой.



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