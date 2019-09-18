5 миллионов инвестирует МХП в реализацию 100 стартапов в украинских селах

Деньги

Завершился конкурс, направленный на развитие и поддержку малого бизнеса в сельской местности «Село. Шаги к развитию», который четвертый год кряду проводит агроиндустриальный холдинг МХП.

В этот раз крупнейший поставщик мяса курицы как для отечественного ранка, так и в страны Европейского союза, значительно расширил географию данного конкурса. Охват инвестпроекта «Село. Шаги к развитию» в 2019 году составил восемь областей Украины: Черкасская, Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Львовская.

Напомним, начиналось все в 2016-м с трех районов Черкасской области и грантового бюджета в размере 400 тысяч гривен. Тогда было всего десять победителей, которые получили деньги на реализацию своих инновационных проектов. В текущем году число получателей гранта выросло в десять раз и составило 100 человек. А общая сумма инвестиций в проект МХП достигла пяти миллионов гривен.

«За 4 года мы поддержали около 250 перспективных бизнес-идей. Было сложно выбирать, так как количество поданных бизнес-планов более 300, а победителей всего 100. Поэтому были определены факторы оценки бизнес-проектов: помимо коммерческой и социальной составляющей приоритет был у тех участников, которые ранее не получали гранты в этом конкурсе и живут или реализовывают свой бизнес-проект в селах, которых присутствуют предприятия группы МХП. Лично для меня важным фактором при отборе лучших идей была заинтересованность, влюбленность в свое дело участников проекта, когда ты видишь, что человек хочет реализовывать задуманное независимо от того, получит он грант или нет, и будет искать другие ресурсы и возможности для воплощения своей мечты», — говорит Светлана Мигаль, руководитель проекта «Село. Шаги к развитию», менеджер по социальной и корпоративной ответственности МХП.

К реализации проекта «Село. Шаги к развитию» в этом году были подключены региональные общественные организации. Более полусотни тренингов и семинаров в общей сложности посетили свыше 1000 участников. 30 июля состоялась защита бизнес-проектов среди участников из Тернопольской и Хмельницкой областей. В течение августа авторы лучших бизнес-планов получили сертификаты.

«В нашей области за три года благодаря поддержке МХП запущено более 100 микробизнесов, и на третий год мы ощутили доверие со стороны участников проекта. Это честный проект — он создан для простых граждан, и нашей команде очень приятно получать обратную связь в виде искренней благодарности людей. Это отличный пример для других компаний, как улучшить благосостояние жителей сельской местности», — рассказывает Александр Печалин, глава правления общественной организации «Винницкая областная организация «Союз предпринимателей «Стена».

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