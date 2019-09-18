Атака дронов: когда Саудовская Аравия возобновит поставки нефти в полном объеме

Мир

Мировой рынок нефти лихорадит уже несколько дней. Ценовые скачки начались после воздушного нападения на два ключевых нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии: 15 сентября они были атакованы дронами. В результате поставки саудовской нефти сразу же сократились вдвое, что в свою очередь уменьшило на пять процентов предложение нефтепродуктов во всем мире.

В понедельник, 16 сентября, нефть марки Brent подорожала на 11 процентов и продавалась по 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI — по 60,19 доллара (подорожала на 10%).

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. Это дало Вашингтону основания возложить ответственность за случившееся на Тегеран. Иранские власти отвергли обвинения, но США продолжают настаивать. Тем временем американский президент Дональд Трамп разрешил использовать нефть из стратегических национальных запасов «в объеме, которого будет достаточно для поддержания рынков».

Ожидалось, что восстановление прежних объемов поставок саудовской нефти в полном объеме произойдет через несколько недель или даже месяцев. Однако министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман 17 сентября заявил, что это будет сделано уже к концу сентября. Он подчеркнул, что Саудовской Аравии удалось в кратчайшие сроки частично устранить последствия атаки и наполовину восстановить объем поставок. Остальное он пообещал восполнить за счет национальных стратегических запасов.

Эта новость тут же привела к откату цен на нефть назад. Вечером 17 сентября нефть подешевела примерно на семь процентов. Эксперты уверены, что теперь разница в цене до и после атаки не превысит один-два доллара за баррель.

Тем временем американские СМИ утверждают, что разведслужбам США удалось установить место запуска дронов. Их было 20, а не 10, как утверждают хуситы. Беспилотные аппараты вылетели из южных областей Ирана, именно поэтому саудовские ПВО пропустили атаку. Они не ожидали, что удар будет нанесен с иранской территории. Все внимание было приковано к южной границе — с Йеменом, ведь повстанцы базируются именно там.

Ранее «ФАКТЫ» пытались разобраться, как нападение на на два ключевых нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии повлияет на стоимость горючего в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter