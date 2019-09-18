Итоги выборов в Израиле: сможет ли Нетаньяху сформировать правительство

Мир

Во вторник, 17 сентября, в Израиле состоялись очередные внеочередные выборы. Именно так можно назвать прошедшее голосование — второе за последние пять месяцев. Апрельские выборы не позволили ни одной из партий, прошедших в Кнессет, сформировать правительство. В результате в мае парламент объявил о самороспуске.

Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху надеялся, что сентябрьское голосование позволит его партии «Ликуд» добиться лучшего результата, чем получилось весной. Однако этого не произошло. По предварительным данным, партия Нетаньяху обеспечила себе 55−56 мандатов. А для формирования правительства нужно не менее 61.

Левоцентристский блок «Кахоль-лаван», лидером которого является бывший начальник Генштаба Израиля Бени Ганц, также получит примерно 55 мандатов. Оставшиеся места в Кнессете займут представители партии «Наш дом — Израиль», которую в основном поддерживают выходцы из бывших советских республик. Ее лидером является известный израильский политик Авигдор Либерман, бывший министр обороны Израиля.

Теперь жители страны, которую Путин недавно назвал русскоязычным государством, ждут официальных результатов. Но уже ясно, что Нетаньяху, если он хочет сохранить свой пост, придется договариваться либо с Ганцом, либо с Либерманом. «Ликуд» уже сотрудничала с партией «Наш дом — Израиль». Однако уроженец Кишинева Либерман в ноябре 2018 года объявил о своей отставке и выходе из коалиции. Он категорически не согласился с решением Нетаньяху прекратить огонь в секторе Газа.

Сейчас Либерман призывает Нетаньяху забыть былые разногласия во имя интересов страны. Он считает, что после нынешних выборов следует сформировать «правительство национального единства», в состав которого войдут представители всех трех партий. Иными словами, Либерман предлагает создать «большую коалицию». Он называет «единственным вариантом». Его поддерживает Ганц.

Нетаньяху такой расклад сил не нравится, но вряд ли он рискнет отвергнуть его. Положение действующего премьера сейчас очень шаткое. Против него могут быть выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Первые слушания ожидаются уже в октябре. Нетаньяху все обвинения отрицает. Он уверяет, что политические соперники развязали охоту на ведьм.

Явка израильтян на выборах составила 69,4%. Это на 1% выше, чем было в апреле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бросила на землю хлеб, которым ее встретили в аэропорту.



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