Спорт

«Шахтер» стартовал в Юношеской лиге УЕФА с поражения от «Манчестер Сити» (видео)

В среду, 18 сентября, резервисты донецкого «Шахтера» (игроки до 19 лет) стартовали в Юношеской лиге УЕФА. На стадионе учебно-тренировочной базы харьковского «Металлиста» в поселке Высокий «оранжево-черные», которых тренирует 41-летний испанский специалист Андрес Карраско, принимали своих сверстников из «Манчестер Сити» и уступили англичанам— 1:3 (Бондаренко, 32 — Бернабе, 18, Козик, 26, в свои ворота, Туаизи, 79).

В этот же день в группе F загребское «Динамо» сыграет с итальянской «Аталантой».

Отмечу, что победители групп «пути Лиги чемпионов» выходят в 1/8 финала напрямую. А вот восемь вторых мест сыграют в стыковых матчах с представителями «пути чемпионов стран».

Кстати, Украину в юношеской Лиге УЕФА представит также команда U19 киевского «Динамо». На первом этапе соперником подопечных Игоря Костюка станет македонский клуб «Шкендия» (первый матч «бело-синие» проведут 2 октября дома, ответный — 23 октября в гостях). В случае преодоления стартового барьера «пути чемпионов стран» динамовцы 6-го и 27 ноября сыграют с победителем пары «Богемиан» (Ирландия) — ПАОК (Греция).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».

Фото ФК «Шахтер»



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