Под стенами Офиса Зеленского произошли стычки: опубликовано видео

Происшествия

В Киеве возле здания Офиса президента акция протеста переросла в столкновения с полицией. Протестовать на улицу Банковой пришли граждане, инвестировавшие в недвижимость, но так и не получившие обещанного жилья. Протестующие хотели встречи с представителями президентского Офиса и реакции главы государства на недобросовестных застройщиков. Акция спокойной не получилась, возникла потасовка, после чего вмешались полицейские подразделения.

Видео стычек под Офисом Зеленского опубликовал в Facebook Павел Коробчук.

Напомним, несколькими днями ранее под Офис президента пришли ветераны-добровольцы родом из Донецкой и Луганской областей. Они требовали справедливого государственного финансирования жилищных программ для участников боевых действий и вынужденных переселенцев. Вышедшая к протестующим заместитель руководителя Офиса президента спровоцировала скандал двусмысленной фразой.

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