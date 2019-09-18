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Новые тренды в маникюре: градиент с мрамором, френч с акцентом (фото)
Осень — прекрасная пора для творчества. Она вдохновляет поэтов и художников. И, конечно же, нейл-стилистов. Новые тренды дарят возможность посмотреть на мир по-новому. Каждая модница готова к переменам. Ведь выглядеть стильно — значит, быть уверенной в себе, получать комплименты.
О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала черниговский нейл-стилист, призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Марина Андросенко.
— Насытившись яркими цветами и дизайнами летом, осенью хочется вернуться к ненавязчивому нюду, — говорит Марина Андросенко. — Это может быть как однотонное натуральное покрытие, так и вариации градиентов в нежных бело-розовых оттенках. Легкие игривые переливы втирки на солнышке придадут ногтям особый шарм. Еще одним отличным вариантом станет сочетание двух беспроигрышных дизайнов: градиента и мрамора. Градиент актуален всегда и уже стал одним из базовых дизайнов наряду с френчем. А мрамор с новой силой набирает обороты.
— Что нынешняя осень предлагает любительницам экстравагантного?
— С прошлого сезона держится мода на абсолютно разный дизайн на обеих руках. На одной может быть однотонное покрытие, на другой — роспись. Красив вариант с глубоким оттенком синего, который очень актуален осенью, и сдержанной геометрией. Не каждая женщина решится на такое необычное решение. Но если ваша работа допускает креатив в дресс-коде, рекомендую обязательно попробовать.
— В моде ли черный цвет?
— Стильный черный по праву является одним из базовых цветов в маникюре. Как и красный, он вне моды. Осенью будут прекрасно смотреться на ногтях и приближенные к черному оттенки: глубокий шоколадный, синий, фиолетовый.
— А что скажете о красном?
— Из года в год все больше девушек предпочитают этот оттенок в осенний период. В сезоне осень-зима-2019 рекомендую сочетать красный с трендовыми цветами, например, с тигрово-оранжевым или оттенками горчичного. Получится очень круто!
— Многие стилисты говорят, что этой осенью актуальна палитра коричневых оттенков.
— Коричневый всегда среди самых популярных цветов осени. Сам по себе он может быть скучным, но если поиграть с сочетанием текстур, получится эффектно. Хорошая идея — сочетать матовое и глянцевое покрытия. Можно дополнить дизайн блестками.
— Актуален ли этой осенью френч?
— Конечно! Его можно дополнить интересными акцентами, и вы будете неотразимы.
— А что в антиренде?
— Отсутствие маникюра как такового, некачественный маникюр и безвкусные дизайны в стиле «все и сразу».
— Какой маникюр порекомендуете невестам?
— Им предлагаю мыслить нешаблонно. Прошли времена, когда все делали только френч. Сейчас в тренде свадьбы в разных стилях. Например, если ваша свадьба в цвете марсала или мерло (оттенки темно-красного), то и маникюр может быть в этих тонах.
— Сентябрь ассоциируется у нас с началом учебного года. Что актуально в нейл-арте для старшеклассниц и студенток?
— В учебных заведениях, особенно если это касается школы, не место вычурности. Рекомендую выбирать в меру сдержанные дизайны в нюдовых или пастельных оттенках.
— Что разрешено дресс-кодом (если такой имеется), то и делаем. Если же нет никаких ограничений, то советую не создавать их самостоятельно. Радуйте себя красотой, К чему лишние рамки?
— Какой маникюр предпочесть любительницам спорта?
— Неуместны слишком длинные ногти, если вы занимаетесь в спортзале.
— Как лучше сочетать маникюр с украшениями и одеждой?
— Это вечный вопрос. Кажется, что в век сочетания несочетаемого делай все, что хочешь, и тебя никто не осудит. Но нет! Никто не хочет выглядеть нелепо. Оптимально делать маникюр в одном стиле со своим обычным гардеробом. Например, если вы носите преимущественно спортивную одежду, будет странным увидеть на ногтях изобилие блесток и страз. Все должно быть гармонично.
— Как вы стали нейл-стилистом?
— По чистой случайности. Мой мастер не смогла вовремя принять меня на обслуживание в силу семейных обстоятельств. И я решила купить банку геля, полагая, что без проблем смогу сделать все сама. Но все оказалось совсем не просто. И это мотивировало меня учиться этому делу.
— Что вас вдохновляет в вашем творчестве?
— Радует, когда клиентка уходит с хорошим настроением. Она дарит взамен положительные эмоции. Тогда хочется творить.
— Как лучше ухаживать за ногтями и руками осенью?
— Необходимо использовать масло для кутикулы и наносить на кисти и другие сухие участки рук (например, локти) питательный крем. Эти средства спасут от сухости и трещин. Также очень эффективна парафинотерапия.
— Встречался ли вам в жизни судьбоносный маникюр?
— Вспоминается такой случай. Было раннее утро, Салон только открылся, и вдруг на пороге появилась девушка — вся в слезах. В этот день у нее планировалась свадьба. Накануне вечером она где-то сделала маникюр. А утром обнаружила на покрытии ногтей сколы и трещины. Она плакала и просила ей помочь, но в салоне все время было уже расписано. К счастью, администратор вошла в положение, перезвонила клиентке, записавшейся на ближайшие часы, и попросила прийти позже. Та согласилась. Все закончилось благополучно, невеста была счастлива.
— Что может рассказать о женщине маникюр?
— Дизайн ногтей способен многое поведать о ее вкусе.
— Как лучше сочетать маникюр и педикюр?
— Среди клиентов и мастеров есть сторонники как классических сочетаний (ногти на руках и ногах одного цвета), так и экстравагантных вариантов. Я сторонник баланса. Например, если на руках красное покрытие, то на ногах уместен френч или какой-то универсальный цвет (например, черный). Либо же это могут быть цвета, которые находятся рядом в цветовом круге (розовый и сиреневый, оранжевый и желтый).
— Как правильно сочетать цвет ногтей с тоном помады?
— Убеждение, что маникюр и помада должны быть схожих цветов идет с былых времен, когда выбор помад и лаков был ограничен. При таком изобилии оттенков и дизайнов, как сейчас, это потеряло актуальность. Желаю всем женщинам всегда чувствовать себя на высоте. Уверенность в себе — залог многих будущих свершений.
О том, какие брови сегодня в тренде, какой цвет и форму выбрать, чтобы выглядеть модно, «ФАКТАМ» рассказала многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist, Ксения Окис.
Фото из альбома Марины Андросенко
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