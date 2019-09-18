Новые тренды в маникюре: градиент с мрамором, френч с акцентом (фото)

Стиль жизни

Осень — прекрасная пора для творчества. Она вдохновляет поэтов и художников. И, конечно же, нейл-стилистов. Новые тренды дарят возможность посмотреть на мир по-новому. Каждая модница готова к переменам. Ведь выглядеть стильно — значит, быть уверенной в себе, получать комплименты. О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала черниговский нейл-стилист, призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Марина Андросенко.

— Насытившись яркими цветами и дизайнами летом, осенью хочется вернуться к ненавязчивому нюду, — говорит Марина Андросенко. — Это может быть как однотонное натуральное покрытие, так и вариации градиентов в нежных бело-розовых оттенках. Легкие игривые переливы втирки на солнышке придадут ногтям особый шарм. Еще одним отличным вариантом станет сочетание двух беспроигрышных дизайнов: градиента и мрамора. Градиент актуален всегда и уже стал одним из базовых дизайнов наряду с френчем. А мрамор с новой силой набирает обороты.

Сочетание градиента и мрамора – новый тренд сезона

— Что нынешняя осень предлагает любительницам экстравагантного?

— С прошлого сезона держится мода на абсолютно разный дизайн на обеих руках. На одной может быть однотонное покрытие, на другой — роспись. Красив вариант с глубоким оттенком синего, который очень актуален осенью, и сдержанной геометрией. Не каждая женщина решится на такое необычное решение. Но если ваша работа допускает креатив в дресс-коде, рекомендую обязательно попробовать.

Экстравагантный вариант маникюра - абсолютно разный дизайн на обеих руках

— В моде ли черный цвет?

— Стильный черный по праву является одним из базовых цветов в маникюре. Как и красный, он вне моды. Осенью будут прекрасно смотреться на ногтях и приближенные к черному оттенки: глубокий шоколадный, синий, фиолетовый.

Стильный черный по праву является одним из базовых цветов в маникюре

— А что скажете о красном?

— Из года в год все больше девушек предпочитают этот оттенок в осенний период. В сезоне осень-зима-2019 рекомендую сочетать красный с трендовыми цветами, например, с тигрово-оранжевым или оттенками горчичного. Получится очень круто!

— Многие стилисты говорят, что этой осенью актуальна палитра коричневых оттенков.

— Коричневый всегда среди самых популярных цветов осени. Сам по себе он может быть скучным, но если поиграть с сочетанием текстур, получится эффектно. Хорошая идея — сочетать матовое и глянцевое покрытия. Можно дополнить дизайн блестками.

Осенью актуальна палитра коричневых оттенков

— Актуален ли этой осенью френч?

— Конечно! Его можно дополнить интересными акцентами, и вы будете неотразимы.

В тренде френч с акцентами

— А что в антиренде?

— Отсутствие маникюра как такового, некачественный маникюр и безвкусные дизайны в стиле «все и сразу».

— Какой маникюр порекомендуете невестам?

— Им предлагаю мыслить нешаблонно. Прошли времена, когда все делали только френч. Сейчас в тренде свадьбы в разных стилях. Например, если ваша свадьба в цвете марсала или мерло (оттенки темно-красного), то и маникюр может быть в этих тонах.

— Сентябрь ассоциируется у нас с началом учебного года. Что актуально в нейл-арте для старшеклассниц и студенток?

— В учебных заведениях, особенно если это касается школы, не место вычурности. Рекомендую выбирать в меру сдержанные дизайны в нюдовых или пастельных оттенках.

Нюд – тренд на все времена

— А что выбрать для офиса?

— Что разрешено дресс-кодом (если такой имеется), то и делаем. Если же нет никаких ограничений, то советую не создавать их самостоятельно. Радуйте себя красотой, К чему лишние рамки?

— Какой маникюр предпочесть любительницам спорта?

— Неуместны слишком длинные ногти, если вы занимаетесь в спортзале.

— Как лучше сочетать маникюр с украшениями и одеждой?

— Это вечный вопрос. Кажется, что в век сочетания несочетаемого делай все, что хочешь, и тебя никто не осудит. Но нет! Никто не хочет выглядеть нелепо. Оптимально делать маникюр в одном стиле со своим обычным гардеробом. Например, если вы носите преимущественно спортивную одежду, будет странным увидеть на ногтях изобилие блесток и страз. Все должно быть гармонично.

— Как вы стали нейл-стилистом?

— По чистой случайности. Мой мастер не смогла вовремя принять меня на обслуживание в силу семейных обстоятельств. И я решила купить банку геля, полагая, что без проблем смогу сделать все сама. Но все оказалось совсем не просто. И это мотивировало меня учиться этому делу.

— Что вас вдохновляет в вашем творчестве?

— Радует, когда клиентка уходит с хорошим настроением. Она дарит взамен положительные эмоции. Тогда хочется творить.

Марина Андросенко: «Желаю всем женщинам всегда чувствовать себя на высоте»

— Как лучше ухаживать за ногтями и руками осенью?

— Необходимо использовать масло для кутикулы и наносить на кисти и другие сухие участки рук (например, локти) питательный крем. Эти средства спасут от сухости и трещин. Также очень эффективна парафинотерапия.

— Встречался ли вам в жизни судьбоносный маникюр?

— Вспоминается такой случай. Было раннее утро, Салон только открылся, и вдруг на пороге появилась девушка — вся в слезах. В этот день у нее планировалась свадьба. Накануне вечером она где-то сделала маникюр. А утром обнаружила на покрытии ногтей сколы и трещины. Она плакала и просила ей помочь, но в салоне все время было уже расписано. К счастью, администратор вошла в положение, перезвонила клиентке, записавшейся на ближайшие часы, и попросила прийти позже. Та согласилась. Все закончилось благополучно, невеста была счастлива.

— Что может рассказать о женщине маникюр?

— Дизайн ногтей способен многое поведать о ее вкусе.

— Как лучше сочетать маникюр и педикюр?

— Среди клиентов и мастеров есть сторонники как классических сочетаний (ногти на руках и ногах одного цвета), так и экстравагантных вариантов. Я сторонник баланса. Например, если на руках красное покрытие, то на ногах уместен френч или какой-то универсальный цвет (например, черный). Либо же это могут быть цвета, которые находятся рядом в цветовом круге (розовый и сиреневый, оранжевый и желтый).

— Как правильно сочетать цвет ногтей с тоном помады?

— Убеждение, что маникюр и помада должны быть схожих цветов идет с былых времен, когда выбор помад и лаков был ограничен. При таком изобилии оттенков и дизайнов, как сейчас, это потеряло актуальность. Желаю всем женщинам всегда чувствовать себя на высоте. Уверенность в себе — залог многих будущих свершений.

О том, какие брови сегодня в тренде, какой цвет и форму выбрать, чтобы выглядеть модно, «ФАКТАМ» рассказала многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist, Ксения Окис.

Фото из альбома Марины Андросенко

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