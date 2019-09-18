- 16:14 Эксперт назвал безосновательными заявления о наличии монополии на рынке электроэнергии
- 16:09 Зеленский назначил бывшего зама Кличко представителем Украины на переговорах в Минске
- 16:08 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 16:04 Пропавшего без вести военного обнаружили в Чернобыльской зоне
- 16:00 Биогазовая электростанция на Днепропетровщине: экологические последствия строительства
- 15:52 Принц Чарльз «дебютировал» на Неделе моды в Лондоне c коллекцией одежды из крапивы
- 15:51 Зеленский не хочет, чтобы государство финансировало партии, не попавшие в парламент
- 15:43 На свободу — с чистой совестью: новый министр юстиции хочет оставить в Украине всего две тюрьмы
- 15:33 Кличко предложил Киевсовету переименовать проспект Комарова
- 15:25 Фонд Янковского и Госкино провели 2-й Украинский деловой завтрак на кинофестивале в Торонто
- 15:15 Под стенами Офиса Зеленского произошли стычки: опубликовано видео
- 15:08 Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье
Зеленский назначил бывшего зама Кличко представителем Украины на переговорах в Минске
Украина расширила состав группы представителей на Минские переговоры. В число переговорщиков вошел бывший заместитель главы Киевской горгосадминистрации, юрист Алексей Резников.
Указ о включении Резникова в группу на переговоры подписал президент Владимир Зеленский. Резников войдет в подгруппу по политическим вопросам. В августе текущего года из числа переговорщиков неожиданно исключили Романа Безсмертного. Теперь Резников займет вакантное место.
Напомним, Резников был заместителем главы КГГА, а с 2018 года является советником мэра Киева Виталия Кличко на общественных началах.
Украинская сторона пообещала на очередном раунде переговоров в Минске вновь поднять вопрос о сроках освобождения украинцев из российского плена. По данным омбудсмена, 113 украинцев незаконно удерживаются в российских тюрьмах и СИЗО, а также в изоляторах в оккупированном Крыму. Кроме того, есть украинцы, которых много лет держат в тюрьмах на оккупированной части Донбасса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...