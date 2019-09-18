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Политика

Зеленский назначил бывшего зама Кличко представителем Украины на переговорах в Минске

16:09 18 сентября 2019 30
Алексей Резников
Инф. «ФАКТОВ»

Украина расширила состав группы представителей на Минские переговоры. В число переговорщиков вошел бывший заместитель главы Киевской горгосадминистрации, юрист Алексей Резников.

Указ о включении Резникова в группу на переговоры подписал президент Владимир Зеленский. Резников войдет в подгруппу по политическим вопросам. В августе текущего года из числа переговорщиков неожиданно исключили Романа Безсмертного. Теперь Резников займет вакантное место.

Напомним, Резников был заместителем главы КГГА, а с 2018 года является советником мэра Киева Виталия Кличко на общественных началах.

Украинская сторона пообещала на очередном раунде переговоров в Минске вновь поднять вопрос о сроках освобождения украинцев из российского плена. По данным омбудсмена, 113 украинцев незаконно удерживаются в российских тюрьмах и СИЗО, а также в изоляторах в оккупированном Крыму. Кроме того, есть украинцы, которых много лет держат в тюрьмах на оккупированной части Донбасса.

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