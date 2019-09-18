Эксперт назвал безосновательными заявления о наличии монополии на рынке электроэнергии

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Заявления Коломойского о монополии на рынке электроэнергии не подкреплены никакими доказательствами. Об этом заявил эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокоп, комментируя заявление бизнесмена о необходимости демонополизации энергорынка.



Прокоп отметил, что около 70% электроэнергии производится государственными энергокомпаниями, более 50% из них — компанией «Энергоатом». И, по его мнению, осуществлять разделение «Энергоатома» неэффективно.



«Не стоит говорить о разделении „Энергоатома“, потому что это единственная целостная компания с очень специфическим профилем, вопросы радиационной безопасности, и в целом по вопросу эффективности при разделении этой компании — это не будет эффективно», — сказал Прокоп.



Также эксперт напомнил, что Антимонопольный комитет своим решением подтвердил, что компания ДТЭК не является монополистом на рынке, и все заявления о противоположном являются безосновательными.



«Есть страны, в которых уровень концентрации на рынках электрической энергии значительно выше, чем в Украине. Есть Франция, есть Хорватия, где более 70% один игрок производит. Но основной вопрос — это насколько прозрачно работают регулирующие органы. Это в данном случае Антимонопольный комитет и Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. То есть, учитывая, что запущен рынок, главным рычагом должна была быть прозрачность работы контролирующих органов и регулятора. Если есть какие-то конкретные сейчас доказательства злоупотребления игроками на рынке, надо сначала заявлять об этих доказательств, показывать их, а после того, наверное, нужно говорить о вопросах разделения, усиление конкуренции», — отметил Прокоп.



По результатам первого полугодия 2019 года, в структуре производства электроэнергии доля АЭС составила 53,4%, ТЭС (ДТЭК, «Центрэнерго», «Донбассэнерго») — 29%, ТЭЦ и КУ — 7,8%, ГЭС — 4,9%, ГАЭС — 0,9%, Блок-станции — 1%, ВИЭ — 3%.



Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в материале для интернет-издание «Волна» высказал мнение, что бизнесмен Игорь Коломойский под лозунгом демонополизации готовит передел рынка энергетики. Он отметил, что госпредприятие «Центрэнерго» уже находится под контролем бизнесмена, и следующим может быть «Энергоатом».

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