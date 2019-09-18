Приговор Павлу Устинову: российские актеры требуют пересмотра дела в суде

Мир

Московские суды продолжают рассматривать дела россиян, которых полиция задержала во время массовых акций протеста в российской столице. Напомним, на протяжении июля и августа десятки тысяч людей по субботам выходили на улицы Москвы, чтобы выразить свое несогласие с тем, как проводилась избирательная кампания в Московскую городскую думу. Отказ в регистрации получили практически все оппозиционные кандидаты.

Несмотря на то что акции были мирными, полицейские и бойцы Росгвардии действовали крайне жестко, разгоняя демонстрантов. Только на двух протестных акциях — 27 июля и 3 августа — силовики задержали около 2 500 человек. Досталось всем — пожилым, девушкам, людям, случайно оказавшимся рядом. Одним из задержанных без всяких на то оснований оказался 23-летний актер Павел Устинов. 3 августа он ждал приятеля возле станции метро на Пушкинской площади со смартфоном в руках. В акции участия не принимал. К Павлу подбежали четверо гвардейцев и скрутили его. При этом один из бойцов вывихнул руку.

Эта травма и стала основанием для обвинения, выдвинутого против Устинова прокуратурой. Ему инкриминировали насилие в отношении представителя власти. В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Павла к трем с половиной годам колонии! Решение вызвало сначала шок, затем — волну возмущения. Даже руководство правящей партии «Единая Россия» выразило свое несогласие с приговором.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак 18 сентября назвал вопиющей несправедливостью решение суда по Павлу Устинову. Политик подчеркнул, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания молодого человека. «Парень просто стоял возле метро, никого не трогал и не нарушал общественный порядок… Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — заявил Турчак.

Видеозаписи, которые суд отказался приобщить к делу, наглядно демонстрируют, как все было. Гвардеец споткнулся и упал во время задержания. «Устинов ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — добавил Турчак.

Ранее с жалобой на приговор Устинову обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Они призвали Чайку воспользоваться правом генпрокурора обжаловать судебное решение.

В защиту Устинова написали открытое письмо священники РПЦ. Подписали воззвание более 50 священнослужителей. Они призвали к пересмотру судебных решений в отношении фигурантов «московского дела». По их словам, приговоры «в большей степени похожи на запугивание граждан России, а не на справедливое решение в отношении подсудимых». Суды нельзя использовать «как средство подавления несогласных», подчеркнули авторы письма. Также, считают они, нельзя применять в отношении граждан силу и неоправданную жестокость.

На письмо последовала незамедлительная реакция руководства РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подверг критике тех, кто подписал воззвание. Он отметил, что в письме «странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты». Ставить под ним подпись — «легкий, но бесполезный путь». «Борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви», — отметил Кипшидзе. Он посоветовал авторам воззвания принять участие в сборе средств «на знающего адвоката», который действительно смог бы помочь фигурантам громкого дела.

Приговор Павлу Устинову объединил массу российских актеров, которые требуют пересмотра дела и оправдания коллеги. В среду, 18 сентября, у здания администрации президента России в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного. В акции приняли участие актеры Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Александра Бортич, Филипп Горштейн, Александр Горчилин. Все участники выстроились друг за другом и по очереди стояли у входа в администрацию с плакатом в поддержку Устинова.

В его защиту публично выступили также многие известные артисты: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков.

«На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютный произвол и самосуд. Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол», — видео с таким обращением опубликовал на своей страничке в Instagram актер Александр Паль.

«У меня в памяти еще свежо дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем», — заявил Никита Ефремов, напомнив об освобождении журналиста Ивана Голунова.

«Мне страшно, когда такое происходит. Мне страшно физически. Мне страшно, что молодой человек 24 лет не способен доказать в суде свою правоту, так как суд видеозапись во внимание не принимает. Меня это удивляет и пугает», — написала популярная актриса Анна Чиповская.

«Я не знаю, что нужно сделать, чтобы нас услышали, и имеет ли смысл записывать подобные видео, но молчать стало невыносимо. Невиновного человека нельзя сажать в тюрьму. Мы должны все вместе об этом говорить. Освободите Павла Устинова», — записала видеообращение актриса Юлия Снигирь.

В защиту 23-летнего актера выступили также юморист и шоумен Максим Галкин, музыканты Сергей Шнуров и Вячеслав Петкун, актрисы Виктория Исакова, Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум. Вечером 17 сентября в ряде московских театров актеры, выходя на поклон после спектакля, напоминали зрителям о приговоре Устинову.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова запросила судебное решение по делу актера. Она заявила, что намерена «выяснить ситуацию».

Павел Устинов родился в Красноярском крае в многодетной семье. После окончания школы перебрался в Москву. В 2017 году окончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Прошел срочную службу в Росгвардии. Снялся в сериале «Морозова» и в эпизодической роли в фильме Федора Бондарчука «Притяжение».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве пытались лишить родительских прав семейную пару, взявшую с собой на акцию протеста малолетнего ребенка.

Фото сайта BBC



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