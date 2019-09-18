Стиль жизни

Козерог не совместим с Водолеем, а Стрелец будет счастлив с Рыбами: браки по знакам Зодиака

Астрологи говорят, что для наступающего в конце сентября знака Весов, лучшим партнером в создании семьи будут Рыбы. А вот Скорпионам стоит держаться подальше от Козерогов.

О совместимости и несовместимости разных знаков зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Представителям Весов довольно трудно найти себе пару, — говорит Валентина. — Свойственный им эстетизм и тягу к прекрасному они пытаются соединить с бытом и рутиной семейной жизни, а это трудновыполнимая задача. Весы — лакомый кусочек для огненных знаков — Овна, Льва и Стрельца, но, столкнувшись с холодностью Весов в любви, они и сами очень быстро остывают.

Телец может долго прожить с ними, но крепость этого брака будет держаться на его неверности — Телец, увы, станет тайком ходить на сторону.

Близнецы, которым покажется, что они знают своего партнера всю жизнь, будут скучать, а утонченные Раки — страдать от нехватки тепла и понимания, которых Весы не смогут им обеспечить.

Деве нравится то, что партнер смотрит на жизнь с точки зрения логики, их это сближает.

В союзе Весов со Скорпионом, как правило, есть все, кроме любви, поэтому долго такой брак не продержится.

Козерога будет раздражать то, что Весы вечно пребывают в состоянии упадка сил, но его привлечет его имидж аристократа, а также умение велеречиво говорить и просчитывать все «за» и «против», поэтому отношения могут продлиться довольно долго.

Водолей будет снисходительно принимать романтические ухаживания Весов, а редкие вспышки страсти покажутся им признаком настоящего чувства.

И только Рыбы — с присущим им мазохизмом — искренне примут Весы в свои объятия.

— Как складываются брачные отношения у Скорпиона — одного из самых сложных знаков Зодиака?

— Именно поэтому у сильных мира сего, которые чаще всего принадлежат к знакам Овна, Льва и Козерога, время от времени появляется желание прикончить его — не зря Скорпион отвечает за экстремальные ситуации и насильственную смерть.

При этом союз Скорпиона и Овна встречается довольно часто, страстей — вплоть до мордобоя — в таком браке хоть отбавляй, но, если Овен поймет, что его банально обводят вокруг пальца, развода не миновать.

В начале отношений Скорпион выглядит чрезвычайно притягательно для Тельца, которого привлекает в нем неприкрытая сексуальность, Близнецов, желающих, чтобы их научили любви, и Рака, который видит в нем врачевателя своих психологических проблем и фобий.

Кстати, скромность и скрытая порочность Рака очень нравится Скорпиону, которому кажется, что именно в Раке он нашел свой идеал, но не спешит в этом признаваться, провоцируя у партнера ревность, что рано или поздно приводит к ссорам, спорам и разводу.

Проще всего на истерики Скорпиона смотрят земные знаки — Телец, Дева и Козерог: они, как никто другой, понимают, что после очередного приступа самоедства он с удвоенным энтузиазмом пойдет добывать финансы и материальные ценности на их благо.

Лев считает Скорпиона своим соперником — он не потерпит еще одного драматического героя на своей жизненной территории, так что брак между ними, даже если он и случится, окажется недолговечным.

Взаимопонимание между Скорпионом и Весами обусловлено уважением, которое вторые, как правило, испытывают к первым, а вот оптимист-Стрелец вряд ли потерпит Скорпиона рядом с собой — он кажется кентавру чересчур конфликтным и токсичным, поэтому вызывает у Стрельца шквал критики, чего Скорпион не хочет и не может терпеть.

Изменчивость Рыб действует Скорпиону на нервы и в результате становится причиной серьезного разочарования: они обещают Скорпиону большую и чистую любовь, которую — в силу холодности своей крови — не в состоянии ему дать.

Если кто и может всерьез обвести Скорпиона вокруг пальца, так это Водолей, производящий впечатление чистой и непрактичной натуры. Когда Скорпион понимает, что имеет дело с ураганом, которым невозможно управлять, как правило, бывает уже поздно — брак распался.

— Прямолинейным и грубоватым Стрельцам, наверное, трудно найти себе пару?

— Стрелец к тому же чересчур полигамен — он готов любить всех, кого встретит на жизненном пути, и искренне удивляется, когда другие требуют от него верности.

Стрелец образует хороший союз с Водолеем — они напоминают братьев-близнецов: поют одни и те же песни, читают одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы.

Наивный взгляд на мир роднит Стрельца с Овном, а прямота — со Львом, но их отношения напоминают скорее дружбу, а не любовь. Правда, это не значит, что она не может быть основой брачного союза — Стрелец и Лев вполне могут ужиться друг с другом, если только Льва не начнут раздражать простонародные привычки партнера.

Поиск истины может толкнуть Стрельца на брак с Близнецами, но двойственность последних раздражает и расстраивает кентавра.

Весы и вовсе могут общаться со Стрельцом только дома — на людях будут стесняется его громкого голоса и плохих манер.

А вот Тельца Стрелец считает той свиньей, которой гусь не может быть товарищем, но тем не менее готов снизойти до него, давая при этом понять Тельцу, что делает ему большое одолжение.

Стрелец обожает Рака, который действует на него магнетическим образом, за что он опекает Рака, заботится о нем, как о ребенке, и готов прощать ему все прегрешения.

Козерог и Дева могут долго терпеть взбрыкивания Стрельца, но по-настоящему он способен сойтись, наверное, только с Рыбами — они оба готовы любить и гулять до самозабвения.

— Сдержанный Козерог, наверное, сможет угодить всем?

— Козероги любят страдать и жертвовать своей жизнью, причем требуют этого и от других, а такое не каждый выдержит.

Пессимизм, свойственный Козерогу, сближает его со Скорпионом, который тоже жизнерадостностью не отличается.

Козерог нравится Овну и Льву, которые охотно бегут на их зов, вот только чтобы удержать их рядом с собой, ему нужно избавиться от своей фирменной жадности и врожденной осторожности.

Свойственное Козерогу здравомыслие нравится любопытным Близнецам, но со временем им становится скучно рядом с психически уравновешенным Козерогом, у которого в жизни нет ни падений, ни взлетов.

На Рака Козерог поначалу производит впечатление каменной стены, за которую так хочется спрятаться. Вместе с осознанием, что это не так, приходит понимание, что развода не избежать.

Телец, с которым у Козерога прекрасная совместимость на основе стихии Земли, не приемлет спартанский образ жизни партнера.

Еще для одного земного знака — Девы — Козерог слишком мелок и мелочен. Правда, если он будет богатым, Дева может решить, что Козерога стоит потерпеть.

Весы оценят дисциплинированность и порядок, в котором Козерог содержит все вокруг себя, а Стрельцы получат удовольствие от обсуждения проблем мироздания, но эмоциональная холодность разочарует их, и они отправятся искать тепла и ласки в другом месте.

Союз двух Козерогов — всегда ячейка общества, в которой царят законы, ими самими и придуманные.

Рыбы создадут Козерогу жизнь, полную разумных ограничений, но — с блестящим финалом.

Если же Козерог решит вступить в брак с Водолеем, это будет говорить о том, что он сошел с ума — трудно найти два таких несовместимых знака.

— А с кем же тогда уживется Водолей?

— Этому знаку действительно трудно найти пару в силу своей непредсказуемости. Встретиться с Водолеем можно случайно и неожиданно, как с насморком, поэтому столь частыми бывают скоропалительные браки между ним и Овном, Львом и Стрельцом. Увы, это приводит к таким же скоропалительным разводам.

Раку нравится праздничная атмосфера, которая окружает Водолея, в таком браке ему кажется, что он опять вернулся в детство.

В восторг от Водолея приходят и Близнецы — им нравится разгадывать шарады, которые будет все время подбрасывать им этот знак, а вот для Девы он окажется крепким орешком, с которым она предпочтет не связываться.

Сдержанные и уравновешенные Весы «клюют» на «американские горки», в которых знает толк Водолей, но надолго ли их хватит при таком режиме, большой вопрос.

Телец не прочь покуролесить с Водолеем, когда «вожжа попадет под мантию», но для повседневной жизни предпочитает кого-то более спокойного, рассудительного и, желательного, без фантазий.

— И, наконец, Рыбы — им с кем рекомендуется жить?

— Рыбы — самый таинственный знак зодиака. Чем они дышат и чего хотят — секрет для окружающих. Их отношения с другими знаками строятся по схеме «слуга-хозяин».

В жарких объятиях Овна Рыбы оттаивают на глазах, но их не покидает ощущение, что они принесли себя в жертву грубияну, от чего испытывают буквально мазохистское удовольствие.

Моральные — а иногда и физические — травмы преследуют Рыб и в отношениях с Тельцом, не говоря уже о Скорпионе.

С Близнецами Рыб связывает возможность общаться на любые темы, но, наговорившись вдоволь, они, скорее всего, разбегутся.

С Раком Рыбы могут познать такие глубины любви, о которых они даже не подозревали.

Львы готовы долго и терпеливо переносить показные страдания Рыб, относясь к ним великодушно.

Дева с радостью станет для Рыб партнером, воспитателем и даже бухгалтером. Единственное, чего не может им дать, так это любви, в которой они так нуждаются.

Весы тоже не смогут дать глубины страстей, которых от них ждут, Стрелец не захочет участвовать в сеансах привычного для Рыб группового мазохизма, а с дисциплинированным Козерогом «любовная лодка разобьется о быт».

Брак с Водолеем брак будет напоминать сумасшедший дом, в котором все будет теряться и пропадать в самое неподходящее время, но, как ни странно, такое положение дел устроит обоих.

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