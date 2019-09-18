Стиль жизни

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака

19 сентября звезды советуют сохранять спокойствие и не браться за новые дела.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует быть осторожными в словах и делах, чтобы не навредить себе. Лучше заниматься умственным трудом.

Телец

У Тельцов в этот день работоспособность снижена, а настроение ужасное. С друзьями возможны конфликты.

Близнецы

Если хотите, чтобы все было хорошо, игнорируйте авантюры, азартные игры и собственные амбиции.

Рак

Помните о том, что в споре выигрывает тот, кто спокойнее. Возможны финансовые поступления.

Лев

Львов ждет прибыль. Также успешными будут деловые переговоры. А вот в личной жизни возможны конфликты.

Дева

Звезды советуют быть аккуратнее с документами. Приятное: любимый человек устроит незабываемый ужин.

Весы

В финансовых делах спешить не следует. Займитесь здоровьем.

Скорпион

Возможны конфликты с друзьями. Прислушайтесь к советам родных людей. Не делайте крупных покупок.

Стрелец

У вас будет прекрасный вечер в веселой компании. На работе все не так радужно, но терпимо.

Козерог

Друзья помогут решить финансовые проблемы, если вы попросите их об этом.

Водолей

Пора избавиться от хлама и надоедливых людей. Вечером оставайтесь дома и отдохните.

Рыбы

День будет очень хлопотным. Не забывайте о режиме питания и пейте воду.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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