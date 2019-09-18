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Из банковской ячейки бывшего прокурора неизвестные похитили полкило золота, 150 тысяч долларов и 30 тысяч евро
На Донетчине обокрали бывшего сотрудника прокуратуры. У пенсионера похитили все его сбережения: 150 тысяч долларов, 30 тысяч евро и полкилограмма золота выкрали прямо из банковской ячейки. Об этом сообщили сразу несколько городских СМИ. Ранее в Киеве злоумышленники ограбили квартиру бывшего футболиста «Шахтера», забрав в том числе и ключи от банковской ячейки.
Пресс-офицер полиции Мариуполя Юрий Кораблев подтвердил «ФАКТАМ», что уголовное производство по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах) открыто по заявлению клиента банка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.
О том, как случилось, что кража произошла в помещении, куда не так-то просто проникнуть постороннему, правоохранители пока не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Рассматривается несколько версий совершения преступления.
Ранее в Киеве поймали дерзких грабители, которые опустошили две торговые точки. Также в столице, на Софиевской Борщаговке, двое мужчин на белом Porsche ограбили обменник.
А в Великобритании из родового имения бывшего премьер -министра страны Уинстона Черчилля украли золотой унитаз.
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