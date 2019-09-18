- 20:40 Стало известно, когда откроют Мост метро в Киеве
- 20:29 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:15 Задержание террориста на Мосту метро в Киеве: новые подробности и фото
- 20:00 Можно откупиться: Аброськин рассказал, как в блатном мире относятся к педофилам
- 19:54 Козерог не совместим с Водолеем, а Стрелец будет счастлив с Рыбами: браки по знакам Зодиака
- 19:54 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:53 На велосипеде на Майдан: киевлянам предлагают поучаствовать во флешмобе
- 19:41 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:37 Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали: появилось фото
- 19:35 Ветеран АТО угрожал взорвать Мост метро в Киеве: появилось его фото
- 19:32 Захватчик Моста метро в Киеве выдвинул первые требования
- 19:24 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
Можно откупиться: Аброськин рассказал, как в блатном мире относятся к педофилам
В феврале в одном из изоляторов временного содержания был обнаружен мертвым 57-летний подозреваемый в изнасиловании 13-летней школьницы. В июле в СИЗО Винницы убили подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки. В сентябре там же повесился на простыне подозреваемый в распространении детской порнографии. Также в июле в СИЗО Николаева сокамерники до смерти избили подозреваемого в изнасиловании школьницы, которого уже дважды судили за изнасилования.
Иногда попавшим за решетку насильникам смерть кажется лучшим выходом из ситуации. Традиционно в местах заключения их не жалуют: они выполняют самую грязную работу (например, чистят туалеты голыми руками), едят дырявыми ложками из дырявой посуды, удовлетворяют сексуальные желания других заключенных… Если же этот насильник еще и педофил, то его могут вообще за человека не считать: насиловать шваброй, заставлять других «опущенных» избивать и издеваться над ним.
Впрочем, в последние годы отношение к таким зэкам меняется. Даже среди воров в законе стали появляться судимые за изнасилование.
«ФАКТЫ» поинтересовались у экс-первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, изменилось ли в блатном мире отношение к насильникам и педофилам.
— Раньше к таким людям относились жестче. Но блатной мир меняется, как и наше общество. Сейчас у насильников тоже могут быть какие-то проблемы, особенно в первое время пребывания в СИЗО и местах заключения — все зависит от того, как они себя ведут.
Но среди них есть люди, достаточно обеспеченные материально. И вопрос своей безопасности в местах лишения свободы они решают, внеся определенную сумму в так называемый общак. Если есть возможность получить от такого человека какую-то материальную выгоду, то, конечно, блатные ее получат, и он будет себя прекрасно чувствовать. Да, он не будет пользоваться уважением, однако другие заключенные не применят к нему какие-либо меры физического характера, и он будет спокойно жить все время в заключении, — рассказал Вячеслав Аброськин.
Впрочем, по мнению генерала, откупиться педофилам удается не всегда. Ведь у многих осужденных есть дети. И ненависть к тем, кто детей обижает, может перевесить возможность получить выгоду. Поэтому внутри закрытого мужского коллектива к насильникам нередко применяют жесткие меры воздействия.
Интервью с генералом Аброськиным о химической кастрации, реестре педофилов и раскрытии резонансных преступлений читайте на сайте: «Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов» — Аброськин
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...