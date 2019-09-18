Можно откупиться: Аброськин рассказал, как в блатном мире относятся к педофилам

Общество и люди

В феврале в одном из изоляторов временного содержания был обнаружен мертвым 57-летний подозреваемый в изнасиловании 13-летней школьницы. В июле в СИЗО Винницы убили подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки. В сентябре там же повесился на простыне подозреваемый в распространении детской порнографии. Также в июле в СИЗО Николаева сокамерники до смерти избили подозреваемого в изнасиловании школьницы, которого уже дважды судили за изнасилования.

Иногда попавшим за решетку насильникам смерть кажется лучшим выходом из ситуации. Традиционно в местах заключения их не жалуют: они выполняют самую грязную работу (например, чистят туалеты голыми руками), едят дырявыми ложками из дырявой посуды, удовлетворяют сексуальные желания других заключенных… Если же этот насильник еще и педофил, то его могут вообще за человека не считать: насиловать шваброй, заставлять других «опущенных» избивать и издеваться над ним.

Впрочем, в последние годы отношение к таким зэкам меняется. Даже среди воров в законе стали появляться судимые за изнасилование.

«ФАКТЫ» поинтересовались у экс-первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, изменилось ли в блатном мире отношение к насильникам и педофилам.

— Раньше к таким людям относились жестче. Но блатной мир меняется, как и наше общество. Сейчас у насильников тоже могут быть какие-то проблемы, особенно в первое время пребывания в СИЗО и местах заключения — все зависит от того, как они себя ведут.

Но среди них есть люди, достаточно обеспеченные материально. И вопрос своей безопасности в местах лишения свободы они решают, внеся определенную сумму в так называемый общак. Если есть возможность получить от такого человека какую-то материальную выгоду, то, конечно, блатные ее получат, и он будет себя прекрасно чувствовать. Да, он не будет пользоваться уважением, однако другие заключенные не применят к нему какие-либо меры физического характера, и он будет спокойно жить все время в заключении, — рассказал Вячеслав Аброськин.

Впрочем, по мнению генерала, откупиться педофилам удается не всегда. Ведь у многих осужденных есть дети. И ненависть к тем, кто детей обижает, может перевесить возможность получить выгоду. Поэтому внутри закрытого мужского коллектива к насильникам нередко применяют жесткие меры воздействия.

Интервью с генералом Аброськиным о химической кастрации, реестре педофилов и раскрытии резонансных преступлений читайте на сайте: «Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов» — Аброськин



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