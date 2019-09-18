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Задержан подозреваемый в убийстве трех человек на АЗС в Николаеве
По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска и стратегических расследований полиции Николаевской области задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в расстреле трех сотрудников АЗС в Ингульском районе Николаева. На момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, этот человек является бывшим работником этой же автозаправочной станции и расстрелял мужчин 33, 51 и 59 лет — механика, оператора и кассира — из личной неприязни.
Полиция отрабатывала все возможные версии причин преступления, среди которых завладение имуществом, деньгами
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.
В полиции отмечают, что мужчина ранее уже имел неприятности с законом, связанные с незаконным владением оружием.
Известно, что погибших обнаружила жена одного из мужчин. Она долго не могла дозвониться к мужу и пришла к нему на работу. На крики женщины прибежали прохожие, которые и помогли вызвать полицию.
С полудня, когда были обнаружены тела убитых, в городе продолжалась специальная полицейская операция «Сирена», во время которой все выезды из областного центра были перекрыты и находились под усиленным контролем патрульных полицейских.
Сайт Новости-N со ссылкой на свои источники в прокуратуре сообщает, что у подозреваемого изъяты две единицы стрелкового оружия, в том числе и пистолет, из которого он, предположительно, совершил убийство. На месте преступления было изъято несколько гильз от «ПМ» калибра 9 мм.
Ранее в Николаеве обнаружили пенсионера, который застрелился в собственной квартире. Также в Николаеве двое солдат после пикника затеяли драку, закончившуюся убийством.
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