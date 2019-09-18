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Стало известно, когда откроют Мост метро в Киеве

20:40 18 сентября 2019 93
мост кличко
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Мосту метро была ликвидирована угроза теракта и задержан мужчина, угрожавший взорвать мост. Движение поездов метро по «красной» линии метро обещали восстановить через час-полтора. Поезда с 16 часов не курсировали между станциями «Арсенальная» и «Дарница». Метрополитен отчитался, что с 20.41 составы снова ездят через Мост метро в обычном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко, находившийся на месте задержания «подрывника», подтвердил, что из-за действий мужчины город действительно понес серьезные убытки. Из-за перекрытия моста возник транспортный коллапс на прилегающих улицах, сообщение между правым и левым берегом было затруднено. Тем не менее, в данный момент движение автотранспорта по Набережному шоссе и прилегающим улицам восстановлено, ситуация нормализуется.

Напомним, после задержания мужчины на мосту взрывчатки при нем не обнаружили. Автомобиль, которым злоумышленник блокировал движение транспорта, отправлен на спецплощадку. Задержанный гражданин оказался выходцем из Крыма, сейчас проживающим в столице.

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