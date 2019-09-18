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В Миргороде бешеная лисица напала на людей: на курорте введен карантин
В Миргороде Полтавской области, куда приезжают лечиться знаменитыми минеральными водами, введен карантин. В городе обнаружен носитель вируса бешенства. Источником опасного заболевания стала лисица: она пробралась в городскую черту и успела искусать троих местных жителей.
Лаборатория подтвердила, что животное было больно бешенством, а потому пострадавшим понадобится курс лечения, а в городе вводятся профилактические меры: будут вакцинировать как домашних, так и бездомных собак и котов.
Мэрия города просит жителей соблюдать карантинные меры, следить за поведением домашних животных, а при первых странных симптомах звонить по телефону 101.
Напомним, людям вирус бешенства обычно передается через укус зараженных животных. В 99% случаев источник заражения — собаки. Симптомы могут проявиться спустя неделю после укуса, но иногда инкубационный период затягивается до года.
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