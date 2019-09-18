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Политика

Нардеп-оппозиционер пришел в Раду в часах стоимостью несколько миллионов гривен (фото)

22:12 18 сентября 2019 86
часы
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Владимир Кальцев появился в Раде в супердорогих швейцарских часах от Breguet. На официальном сайте цена модели Breguet Classique Complications 3657 — 137 900 долларов или 3,4 млн гривен.

кальцев

Фотографии элитных часов депутата опубликовал «Апостроф».

53-летний Кальцев до избрания в Раду жил в Запорожье. В партийные списки «Оппозиционной платформы — За життя» был включен под номером 24. О себе депутат указал, что до парламентской карьеры был аналитиком ООО «Компания «Александр». Группа занимается торговлей абразивным материалом в Украине и России и является акционером российских абразивных заводов.

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