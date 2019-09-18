Происшествия

Рейсовый автобус загорелся после ДТП под Черкассами: много пострадавших

Возле Черкасс случилось крупное ДТП: на трассе между селами Мошны и Будище Черкасского района столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. По предварительным данным, BMW вылетел на встречную полосу, где как раз ехала маршрутка, полная пассажиров Автобус после лобового столкновения загорелся.

По информации областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, помощь врачей понадобилась 10 людям. Некоторым пострадавшим первую помощь оказали на месте ДТП, а тяжелых пациентов с черепно-мозговыми травмами, переломами, травмами живота, грудной клетки увезли в третью городскую больницу Черкасс.

Среди пострадавших был ребенок. Несовершеннолетнего с переломом ноги госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

По такому же сценарию 18 сентября случилось ДТП в Запорожье. Там на мосту Преображенского маршрутка не разминулась с фурой. Пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе и ребенок полутора лет. Его экстренно увезли в областную детскую больницу.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 17 сентября «Lada» на проспекте Глушкова таранила троллейбус и маршрутку, после чего загорелась. От легкового автомобиля осталась груда металла.

Фото provce.ck.ua

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