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Политика

Уличенная в кнопкодавстве "слуга народа" заявила, что мандат не отдаст

23:25 18 сентября 2019 45
копанчук
Инф. «ФАКТОВ»

Нардеп от «Слуги народа» Елена Копанчук, которую уличили в кнопкодавстве, не собирается отдавать депутатский мандат. Парламентарий, до прихода в Раду работавшая адвокатом, не относится серьезно к подписанному меморандуму об обязательном сложении полномочий за неперсональные голосования. Заявление было сделано на заседании Регламентного комитета.

«Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях. На сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет… Меморандум не несет юридических последствий», — заявила депутат.

Напомним, в кнопкодавстве Копанчук уличили, когда голосовался важный законопроект о строительных нормах. После того, как проступок депутата стал достоянием гласности, Копанчук решила извиниться и пообещала отдать зарплату в благотворительный фонд.

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