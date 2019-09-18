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Уличенная в кнопкодавстве "слуга народа" заявила, что мандат не отдаст
Нардеп от «Слуги народа» Елена Копанчук, которую уличили в кнопкодавстве, не собирается отдавать депутатский мандат. Парламентарий, до прихода в Раду работавшая адвокатом, не относится серьезно к подписанному меморандуму об обязательном сложении полномочий за неперсональные голосования. Заявление было сделано на заседании Регламентного комитета.
«Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях. На сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет… Меморандум не несет юридических последствий», — заявила депутат.
Напомним, в кнопкодавстве Копанчук уличили, когда голосовался важный законопроект о строительных нормах. После того, как проступок депутата стал достоянием гласности, Копанчук решила извиниться и пообещала отдать зарплату в благотворительный фонд.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!