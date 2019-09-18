«ПСЖ» без Мбаппе и Неймара разбил в Париже «Реал»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 18 сентября, на футбольных полях завершилась программа первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В восьми встречах игрового дня болельщики увидели 24 мяча!

Группа А



«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания) — 3:0 (ди Мария, 14, 33, Менье, 90+1).

На поединок против подопечных Зинедина Зидана «ПСЖ» вышел в прилично ослабленном составе — без травмированных Мбаппе и Кавани, а также без дисквалифицированного Неймара, которому Спортивный арбитражный суд в Лозанне своим решением сократил срок отстранения от еврокубков с трех матчей до двух. Было две пробоины и у «Реала»: за старые грехи встречу пропускали Серхио Рамос и Начо.

Именно «Реал» в прошлом сезоне не пустил «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинал, одолев парижан по сумме двух встреч — 5:2. И в Париже об этом не забыли. Особенно бывшие футболисты… «Реала»: Кейлор Навас отстоял «на ноль» на последнем рубеже, а Анхель ди Мария (на фото) в своем 100-м матче в еврокубках «похоронил» Королевский клуб в атаке. У «Реала» за весь поединок ни одного удара в створ ворот (хотя рефери отменил голы Бэйла и Бензема) !

Видеообзор первого тайма

Кстати, если верить информации El Chiringuito, то 20-летний форвард «ПСЖ» Мбаппе уже зимой перейдет в «Реал» за 225 млн евро (еще 50 млн чемпион Франции получит за игрока в виде бонусов). Соообщается, что Королевский клуб уже согласовал с чемпионом мира условия его личного контракта. На «Сантьяго Бернабеу» форвард будет получать 35 млн евро в год. Причем за счет премиальных эта сумма может вырасти еще на 5 млн.

«Брюгге» (Бельгия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0.

Обидчик киевского «Динамо» «Брюгге», в составе которого защитник сборной Украины Эдуард Соболь провел весь поединок на скамейке запасных, продолжил свою беспроигрышную серию в матчах с представителями Турции (две победы, две ничьи), что, впрочем, стало слабым утешением для подопечных Филиппа Клемана. Взять очки в матчах с «Реалом» и «ПСЖ» наверняка будет куда сложнее, чем с турками.

Группа В

«Олимпиакос» (Греция) — «Тоттенхэм» (Англия) — 2:2 (Поденсе, 44, Вальбуэна, 54, с пенальти — Кейн, 26, с пенальти, Моура, 30).

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» по истечении получаса игры в Пирее уверенно вел в счете — 2:0, но умудрился растранжирить свое преимущество. Исходя из того, как развивались события на поле, тот факт, что «Олимпиакос» увеличил свою печальную серию без побед на групповом этапе турнира до девяти матчей (семь поражений и две ничьи), болельщиков греческого клуба наверняка не расстроил.

«Мы здорово начали матч, забив два гола. После этого контролировали игру, но пропустили гол незадолго до перерыва. Это изменило ход встречи. Во втором тайме шансы были 50 на 50. Мы могли бы лучше распоряжаться мячом, но все равно заработали одно очко на выезде. В прошлом сезоне мы не слишком удачно стартовали и догоняли остальных. Это только первый матч. Мы будем биться за выход из группы», — цитирует лидера атак «Тоттенхэма» Харри Кейна BT Sport

Кстати, английские клубы, которые в прошлом еврокубковом сезоне выиграли и Лигу чемпионов и Лигу Европы, начали сезон так себе — поражения «Челси» и «Ливерпуля», а также упущенная победа «Тоттенхэма». Разве что «Манчестер Сити» в Харькове не подвел своих болельщиков.

«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (Коман, 34, Левандовски, 80, Мюллер, 90+1).

Группа С

«Шахтер» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76).

«Динамо» (Хорватия) — «Аталанта» (Италия) — 4:0 (Леовац, 10, Оршич, 31, 36, 68).

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел на замену на загребском «Максимире» в начале второго тайма, когда дебют «Аталанты» в Лиге чемпионов по сути уже был провален.

Видеообзор первого тайма

Группа D

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2 (Савич, 70, Эррера, 90 — Куадрадо, 48, Матюиди, 65).

Именно «Ювентус» в прошлом сезоне выбил подопечных Диего Симеоне из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а Криштиану Роналду в ответной встрече соперников в Турине оформил хет-трик. На сей раз пятикратный обладатель «Золотого мяча» не забил, а двух голов его партнеров по команде для победы на поле «Атлетико» не хватило.

Видеообзор первого тайма

«Байер» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:2 (Хеведес, 25, в свои ворота — Крыховяк, 16, Баринов, 37).

По крайней мере, четыре российских болельщика так и не добрались до леверкузенской «БайАрены» на матч Лиги чемпионов, будучи депортированными из Германии (трое — из аэропорта Берлина, один — из Кельна). А вот команду экс-наставника киевского «Динамо» Юрия Семина «Байеру» «депортировать» не удалось. Пусть даже немецкий легионер «Локо» Хеведес подсобил леверкузенцам, срезав мяч… в свои ворота.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Мальме».

Фото Getty Images

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