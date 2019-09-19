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Украина

Справки больше не нужны: министр цифровых трансформаций рассказал, как украинцам вскоре облегчат жизнь

1:16 19 сентября 2019 18
Диджитализация
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство цифровых трансформаций перенимает на себя функцию формирования политики в сфере админуслуг, что позволит изменить сам характер и логику социальных и публичных услуг, а не «оцифровывать совок». Об этом пишет в своем Facebook вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К примеру, в ближайшем будущем, уверен министр, удастся полностью искоренить форму 13 (справка о регистрации места проживания гражданина). В течение года такие справки выдаются более 20 млн раз.

Кроме того, пропадет необходимость получать справку о составе семьи — сейчас для того, чтобы получить ее, в очередях в течение года простаивает более миллиона украинцев.

В свою очередь, внедрение кейса «єМалятко» позволит гражданину заполнять одну электронную форму вместо подачи 37 документов. Также министр анонсировал предстоящий запуск автоматических услуг без чиновников (кабинет застройщика) и ускорение работы ЦНАПов за счет автоматизации процессов (в дальнейшем — трансформацию их во фронт-офис электронных услуг).

В конце месяца Михаил Федоров обещает провести публичную презентацию министерства, команды, целей, KPI и показать первые реализованные проекты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после прихода к власти команды нового президента было заявлено, что теперь Украину ждет «смартфонизация» и «диджитализация». В правительстве даже появился министр по цифровой трансформации. Тем не менее пока что инициатива «Государство в смартфоне» не подкреплена какими-либо конкретными планами.

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