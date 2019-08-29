Политика

Верховная Рада проводит первые назначения в новом Кабмине: все подробности

В четверг, 29 августа, после принятия присяги, народные депутаты начали работать в парламенте. Первое заседание началось в 13:16. Ведет его Дмитрий Разумков, член Временного президиума первой сессии Рады. Перед этим состоялось заседание фракции партии «Слуга народа», на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.

После заседания фракции «Слуга народа» представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что премьер-министром в новом правительстве будет Алексей Гончарук.

Также стало известно, что президент Зеленский на заседании фракции своей политсилы предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Однако ему подберут нескольких замов, среди которых потом выберут кандидатуру нового главы МВД.

Генпрокурором будет заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Главой СБУ назначат Андрея Баканова, работающего заместителем главы этого ведомства.

Сохранит свою должность в новом Кабмине министр финансов Оксана Маркарова.

Новым министром обороны Украины может стать член наблюдательного совета «Укроборонпрома» и советник президента Андрей Загороднюк.

Заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко предлагается на должность министра иностранных дел.

На должность министра по вопросам культуры, спорта и информационной политики предложен советник президента по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский.

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора «Энергетика» BRDO Алексей Оржель может занять пост министра энергетики и экологии Украины.

На должность вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции в будущем Кабмине предложена кандидатура Дмитрия Кулебы. Об этом со ссылкой на народного депутата от партии «Слуга народа» Богдана Яременко сообщает «Интерфакс-Украина».

Издание также сообщает, что на должность министра юстиции в новом Кабмине будет предложен экс-глава правления «Офиса эффективного регулирования» Денис Малюська.

Как ранее сообщалось, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет предлагаться на пост спикера Верховной Рады, а представитель президента в Раде Руслан Стефанчук может стать первый вице-спикером.

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