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Деньги

Доллар снова подешевел: сколько стоит валюта в украинских банках

9:15 19 сентября 2019 852
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

19 сентября официальный курс гривни к доллару в очередной раз снижен. Курс от НБУ обновил годовой минимум и установлен на уровне 24,67 грн/доллар или на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

На закрытии межбанка курс доллара остановился у отметок 24,65−24,67 UAH/USD, а в обменниках доллар покупали в среднем по 24,6 грн, а продавали по 24,8 грн.

Анлогично 19 сентября снизился курс европейской валюты. НБУ установил курс евро на уровне 27,27 UAH/EUR, снизив показатель еще на четыре копейки (днем ранее курс был установлен на отметке 2730,536 UAH/EUR).

Опрошенные «ФАКТАМИ» валютные эксперты связывают укрепление гривни с ожидающимися поступлениями от Европейского банка реконструкции и развития. Также еще силен позитивный эффект от последнего аукциона по продаже украинских ОВГЗ.

В то же время экономисты полагают, что снижение курса доллар/гривня скоро закончится, тем более, что бюджет на 2020 год считался из расчета, что курс будет 28,2 грн/доллар.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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