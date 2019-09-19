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Легкий рецепт домашнего кетчупа: просто и вкусно
Кто же не любит кетчуп? Вопрос, кажется, риторический. С ним и шашлык вкуснее, и картошка фри, и любой бургер. Но в магазинном соусе могут быть консерванты. Другое дело — кетчуп домашний. О том, как его приготовить, «ФАКТАМ» рассказала черниговский кулинар Елена Зиберт.
— С удовольствием поделюсь рецептом, — говорит Елена Зиберт. — Ведь сейчас на рынке еще изобилие томатов.
Домашний кетчуп
На 3 кг помидоров возьмите 200 г сладкого перца, 200 г лука, 200 г яблок, 2 средние головки чеснока, 1 острый перец (если хотим получить острый кетчуп, семена тоже добавляем). Помидоры лучше взять мясистых сортов, но можно и любые, тогда уваривать нужно будет дольше. Все моем, очищаем от семечек, кожуры (помидоры легко очищаются, если их погружать на пару минут в кипящую воду). Если блендер мощный, можно кожуру не снимать. Далее всё, порезав на четверти, помещаем в кастрюлю, доводим до кипения и варим час. Воду добавлять не нужно, помидоры сразу же выделят сок. Время от времени помешиваем. Затем все блендируем. И выливаем в кастрюлю, где варим еще час (если помидоры очень сочные, время может растянуться и на 2−3 часа).
Помешиваем. Масса должна стать густой. Добавляем ¾ ст. ложки соли, ½ стакана сахара, 2 ст. ложки уксуса 9-процентного, 1/3 чайной ложки молотой смеси из гвоздики, черного и душистого перца. Варим еще минут пять, помешивая, пробуем и, если вкус нас устраивает, заливаем в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками.
— Сколько хранится кетчуп?
— Год.
— С чем посоветуете его сочетать?
— Со всем. Такой соус понравится и детям, если не добавлять острый перец. Можно подавать его с пастой, мясом, подойдет и к пицце.
Ранее Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» секретом приготовления вяленых помидоров. Также она рассказала читателям «ФАКТОВ», как легко приготовить популярное лакомство — соленую карамель.
Фото из альбома Елены Зиберт
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