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Подрыв моста в Луганске: появились новые детали и фото
В оккупированном Луганске неизвестные лица в ночь на 19 сентября действительно пытались взорвать мост возле лесоторгового склада, но слухи о рухнувшей конструкции преувеличены. На мосту видны попытки подрыва, но опоры оказались стойкими.
Фотографии поврежденного моста опубликованы на странице fake_LNR в Twitter.
«Мост (путепровод) у Лесоторгового не рухнул, несколько опор взорвано у основания, но держатся на арматуре (которую сильно деформировало). Якобы было два взрыва за 10 минут до полуночи и в 00.15», — уточняют авторы.
Почему для подрыва было выбрано такое странное место, пока что не понятно. Оккупационная администрация города поставила в районе дополнительную охрану.
Напомним, ранее в оккупированном Луганске горело административное здание. После оккупации города там разместилось «министерство юстиции» «ЛНР».
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