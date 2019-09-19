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Вытащила кошелек из коляски: в сети показали фото и видео с наглой воровкой, орудующей в поликлинике в Харькове
В Харькове разоблачили наглую воровку, промышляющую в детских поликлиниках. Чтобы не обращать на себя внимания, женщина облачается в белый халат, и ходит по коридорам медучреждений, вытягивая ценности из оставленных без присмотра колясок.
Последняя жертва кражи рассказала, что у нее из коляски вытянули кошелек с крупной суммой наличных, водительским удостоверением и банковскими картами. Пустой кошелек был позднее обнаружен в другой детской поликлинике. Это подтверждает, что ловкая воровка не ограничивается только одним районом либо же преступницы работают большой группой.
Воровка оказалась знатоком человеческой психологии: манипуляции возле детской коляски остались незамеченными, несмотря на открытую дверь кабинета и посетителей в коридорах. Злоумышленницу удалось вычислить только благодаря камерам наблюдения.
Напомним, ранее ловкие воровки были замечены в поликлинике № 6 Харькова. В качестве жертв преступницы выбирали людей, стоящих в очереди в регистратуру.
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