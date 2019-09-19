Стиль жизни

Косметичка в дорогу: какие средства по уходу обязательно нужно взять с собой

Период летних отпусков закончился. Но и теплой осенью всегда можно устроить себе приятный отдых, отправившись на уикенд в небольшое путешествие. О том, какие средства по уходу за лицом и телом обязательно надо брать с собой в дорогу, чтобы всегда безупречно выглядеть, «ФАКТАМ» рассказала ведущая рубрики «Ревизор красоты» (Новый канал) Елена Филонова. Ранее Елена Филонова рассказала «ФАКТАМ» о правилах ухода за бровями, трендах в макияже и почему не стоит делать татуаж бровей.

— Не забывайте в любое путешествие прихватить косметичку со средствами по уходу за лицом, — говорит Елена. — У меня много командировок, я часто путешествую. Бывает, приезжаю домой, меняю чемодан и снова в дорогу. Независимо от веса багажа всегда беру с собой косметичку. В нее кладу: крем (дневной, ночной), сыворотку, лосьон, гель для умывания. Это мой обязательный ежедневной уход.

— Но не все сейчас покупают багаж, часто обходятся просто ручной кладью.

— Я тоже так делаю. Понятно, в ручной клади должно поместится максимум всего: несколько луков, обувь и моя косметичка. Тогда я использую косметику-мини. Это очень удобно, советую! Обязательно беру: тушь, красную помаду, блеск для губ, карандаш для бровей, румяна, тоналку, пудру. Для быстрого мейка надо очень мало — я за натуральность. Достаточно подчеркнуть лишь брови, глаза и губы! Эти средства есть в мини-версиях, их можно втиснуть даже в очень маленькую сумочку.

Кстати, во время путешествия рекомендую много пить. Потому что наш организм быстро обезвоживается при резком изменении климата. А состояние кожи при этом, соответственно, ухудшается. Лицо становится сухим, а морщины — заметнее. Кроме воды вовнутрь организма обязательно питайте кожу лица сывороткой, лосьоном и кремом. Так лицо будет выглядеть отдохнувшим, станет эластичным и подтянутым.

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