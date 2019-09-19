Происшествия

Под Львовом микроавтобус въехал в остановку: жуткие фото с места ДТП

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 19 сентября, на международной трассе Киев — Чоп во Львовской области. Ранее на трассе Киев — Чоп произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Skoda Octavia. А в Мостиском районе на Львовщине под колесами микроавтобуса погибли двое пешеходов, супружеская пара из Яворовского района Львовской области.

— Возле села Надитычи Николаевского района Львовской области столкнулись два микроавтобуса — Iveco и Mercedes. В результате аварии Iveco съехал в кювет и перевернулся, а Mercedes врезался в остановку общественного транспорта.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП за медицинской помощью к врачам обратились шесть человек, четверо из них были госпитализированы в больницу, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

О состоянии пострадавших более полнойй информации пока нет.

На трассе Киев — Чоп, недалеко от поворота на село Тесновка Коростышевского района, произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо мужчин, три женщины были травмированы. А в начале сентября на трассе Киев — Чоп произошло смертельное ДТП с двумя автомобилями и автобусом, в котором находились 49 детей.

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