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В Киеве неизвестные "заминировали" все мосты и десятки торговых центров
После резонансного ЧП с ложным минирование Моста метро в Киеве 19 сентября поступила информация о минировании сразу всех столичных мостов, 11 детских садов, 20 жилых домов, 7 государственных учреждений и 22 торговых центров.
Соответствующую информацию подтвердили в столичной полиции, информирует Киев Оперативный.
Отмечается, что письма с угрозами поступили по электронной почте.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков показал видео допроса бывшего бойца АТО, который устроил транспортный коллапс в столице вечером 19 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве ежедневно минируют до 300 объектов в день. При этом за последние полгода ни одно из таких сообщений не подтвердилось, хотя и посеяли панику среди населения. Специалисты считают, что именно это и является главной целью таких сообщений.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...