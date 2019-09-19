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Происшествия

В Киеве неизвестные "заминировали" все мосты и десятки торговых центров

21:01 19 сентября 2019 124
Взрывотехники
Инф. «ФАКТОВ»

После резонансного ЧП с ложным минирование Моста метро в Киеве 19 сентября поступила информация о минировании сразу всех столичных мостов, 11 детских садов, 20 жилых домов, 7 государственных учреждений и 22 торговых центров.

Соответствующую информацию подтвердили в столичной полиции, информирует Киев Оперативный.

Отмечается, что письма с угрозами поступили по электронной почте.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков показал видео допроса бывшего бойца АТО, который устроил транспортный коллапс в столице вечером 19 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве ежедневно минируют до 300 объектов в день. При этом за последние полгода ни одно из таких сообщений не подтвердилось, хотя и посеяли панику среди населения. Специалисты считают, что именно это и является главной целью таких сообщений.

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