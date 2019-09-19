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Происшествия

Полиция не знает, что делать с водителями электросамокатов и просит изменить Правила дорожного движения

23:22 19 сентября 2019 52
Электросамокаты
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове зарегистрировано первое в истории города ДТП с электрическим самокатом. Напомним, такой самокат 1 сентября протестировал в стенах Кабинета Министров премьер-министр Алексей Гончарук.

Инцидент произошел 18 сентября по улице Дзиндры. 36-летний владелец самоката столкнулся с автомобилем Marcedes-Benz, после чего попал в больницу.

На месте инцидента

Выехавшие на место ДТП патрульные оказались в затруднительной ситуации — оказалось, что в Украине отсутствует законодательство о статусе электросамокатов, а поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедистам, ни к водителям.

Поэтому полицейские обращаются к украинцам с просьбой самостоятельно заботиться о своей безопасности, как это делают велосипедисты — они используют шлемы, наколенники и другие средства.
Также следует не забывать подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах.

Напомним, 19 сентября в Киеве прошел традиционный флешмоб «На велосипеде — на работу».

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